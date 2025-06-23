Ори Перельман сыграет израильского заложника

Израильский актер Ори Перельман ("Кабаре без границ") сыграет израильского заложника Омера Шем-Това во втором сезоне сериала "Один день в октябре" ( "שחר אדום"). Об этом сообщает Mako История Омера, который был похищен с фестиваля Nova утром 7 октября и провел в плену 16 месяцев, легла в основу одного из эпизодов шоу.

Шем Тов провел в подземном тоннеле 505 дней практически в полной изоляции и темноте. Омер был освобожден 22 февраля 2025 года в рамках сделки с ХАМАСом. После освобождения он рассказал, что террористы морили его голодом, давали соленую воду, в помещении, куда его поместили, невозможно было ни стоять, ни развести руки. Единственным источником света для Омера служил маленький фонарик, у которого все время садилась батарейка.

"Один день в октябре" – израильский драматический сериал-антология, основанный на личных историях пострадавших от террористического нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года. Авторы и режиссеры проекта – Одед Давидофф и Дэниел Финкельман. За создание и продвижение сериала отвечают израильская компания Yes и американская Fox Entertainment.