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Фильм "Независимость" Моше Розенталя откроет Иерусалимский кинофестиваль

Кинофестиваль
Израильское Кино
Иерусалимский Кинофестиваль
Авторское Кино
время публикации: 10 июня 2026 г., 11:15 | последнее обновление: 10 июня 2026 г., 09:46
Фильм "Независимость" Моше Розенталя откроет Иерусалимский кинофестиваль
Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Новый фильм израильского режиссера Моше Розенталя "Независимость" станет фильмом открытия 43-го Иерусалимского международного кинофестиваля, который пройдет с 9 по 19 июля.

Израильская премьера картины состоится 9 июля на традиционной церемонии открытия в Бассейне Султана под открытым небом. Площадка вмещает около 6 тысяч человек.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс" – это первая за десять лет полнометражная лента израильского режиссера в программе смотра.

Главные роли в картине исполнили Асси Коэн, Керен Цур, Идо Тако и юный актер Яир Мазор. Для Коэна это первая крупная роль в кино за последние 15 лет.

Действие фильма начинается в 1987 году. Незадолго до своей бар-мицвы подросток Боаз узнает тайну о своем отце, которая разрушает их близкие отношения. Спустя девять лет герой отправляется на поиски отца и сталкивается с воспоминаниями и решениями, определившими его жизнь.

Режиссер Моше Розенталь заявил, что выбор его картины фильмом открытия фестиваля – большая честь.

"В период, когда израильское кино сталкивается с серьезными вызовами на международной арене, поддержка и площадка, которые предоставляет Иерусалимский фестиваль, важны как никогда", – заявил он.

Картина создана в копродукции Израиля и Франции компаниями Green Productions и United King Films.

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