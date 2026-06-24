В Украине призвали бойкотировать Netflix из-за новых сезонов "Маши и Медведя"

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на два новых сезона российского мультсериала "Маша и Медведь" и продлил лицензию на его показ более чем в 100 странах мира. На этом фоне украинские пользователи соцсетей призвали бойкотировать платформу и отменять подписки.

В Центре противодействия дезинформации Украины утверждают, что мультсериал может использоваться не только как детский развлекательный контент, но и как инструмент российской "мягкой силы". По мнению ЦПД, за развлекательной формой проекта скрываются послания, способные влиять на восприятие России, советского прошлого и отдельных моделей поведения.

В Центре утверждают, что мультсериал формирует положительный образ России, в том числе через фигуру "доброго Медведя", высмеивает другие народы через поведение Маши, а также нормализует элементы советской идеологии и милитаризма. Так, например, в серии "Граница на замке" Маша появляется в советской военной фуражке.

Дискуссия о влиянии "Маши и Медведя" в Украине возникает не впервые. В 2025 году мультсериал стал одним из самых популярных среди украинских детей. После чего председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин обращался в СБУ и СНБО с предложением заблокировать украинский YouTube-канал, демонстрирующий сериал. По его мнению, доход от просмотров сериала украинскими детьми получает российская студия, создавшая проект.

Netflix нынешние призывы к бойкоту пока не комментировал.