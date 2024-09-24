Дайджест короткометражек из Газы будет представлять Палестину на "Оскаре"

Фильм режиссера Рашида Машарави "С нуля" ("From Ground Zero"), состоящий из 22 короткометражек, снятых в Газе разными авторами, будет представлять Палестину в этом году в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии Американской киноакадемии "Оскар". Премьера картины должна была состояться на Каннском кинофестивале, однако отборщики смотра не взяли фильм в программу. В знак протеста Машарави арендовал помещение в Каннах вне фестивального пространства и все-таки показал свой фильм на Лазурном берегу. Машарави презентовал картину в смокинге и галстуке-бабочке в цветах палестинской куфии.

"С нуля" – альманах из 22 короткометражных фильмов, снятых разными авторами в Газе во время войны. Главными героями этих зарисовок стали мирные жители анклава и их способы выжить в условиях военных действий. По словам Машарави, работа над картиной велась 24 часа в сутки. Находящиеся в Газе режиссеры переправляли материал во Францию в продюсерскую компанию Coorigine Productions, которая отвечала за монтаж и постпродакшн картины. Компания была основана в 2020 году, и пока в ее портфолио числятся в основном фильмы Машарави, который живет и работает в Рамалле и во Франции. О проекте картины Машарави объявлял еще в декабре 2023 года. Тогда же он сказал, что собирается основать фонд в поддержку кинематографистов Газы. "Я должен защитить кинематограф от израильской оккупации", – заявлял он в интервью. Машарави.

Рашид Машарави родился в 1962 году в секторе Газа в семье выходцев из Яффо и вырос в лагере беженцев "Шати". В 1996 году основал в Рамалле "Центр производства и распространения кино" с целью поддержки палестинских кинематографистов. В 2013 году его фильм "Палестинское стерео" был показан на Международном кинофестивале в Торонто. Автор фильмов "Письма из Ярмука", "Хайфа", "Ожидание" и документальной ленты "Прямой эфир из Палестины".

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