Неделя в кино: рассекреченный архив британской разведки в эфире "Кан" – мир знал про Холокост

Уходящая неделя принесла Израилю неожиданно хорошие киноновости – несмотря на антиизраильские настроения, которые, как нам кажется, бушуют в среде западной культурной элиты, Каннский кинофестиваль включил в программу сразу два израильских фильма. В престижной секции фестиваля "Двухнедельник режиссеров" покажут новый фильм Надава Лапида "Да", а в программе спецпоказов состоится премьера полнометражного дебюта Ор Синай "Мама".

Надава Лапида любят на фестивалях. В 2021 году в Каннах его лента "Колено Ахед" получила приз жюри, а в 2019-м картина "Синонимы" взяла "Золотого медведя" Берлинале. Чуть меньшей любовью, увы, пользуются его фильмы на родине – резкая критика Лапида в отношении политики израильской власти вызывает у части отечественной аудитории неприязнь. Это, впрочем, не мешает ему продолжать снимать кино и представлять свою страну на престижных киносмотрах. О новой ленте Лапида стало известно еще во время прошлого кинофестиваля – проект картины под названием "Да" прошел питчинг на Каннском кинорынке и был тепло воспринят продюсерами и прокатчиками, судя по тому, что "Да" стал результатом совместной работы Франции, Израиля, Германии и Кипра. Картина при этом снималась и полностью посвящена Израилю. А одну из главных ролей сыграл российский актер Алексей Серебряков. Кроме него, в картине заняты израильтяне Ариэль Бронз, Эфрат Дор и Наама Прейс.

Главный герой "Да" – джазовый музыкант, который едва сводит концы с концами. Как и его жена-танцовщица, он вынужден развлекать политическую элиту заказными концертами. После "черной субботы", когда страну разрывают боль и политические противоречия, ему поручают написать новый гимн страны для консолидации общества. Фильмы Лапида часто обвиняют в излишней политизированности. Судя по описанию "Да", и в этот раз режиссер планирует поставить перед израильским обществом непростые и неприятные вопросы. А вот ответы на них придется искать уже зрителям. Сначала в Каннах, а потому уже во всем мире.

Пока же в Израиле прошел День памяти жертв Катастрофы и героизма. К этой дате на израильских телеканалах появляются проекты, посвященные тем страшным событиям. Среди них в этом году сериал корпорации Yes и студии Lionsgate "Немец" и документальная лента корпорации "Кан" "Стенография зла".

"Немец" в поисках доктора Менгеле

Премьера израильско-американского шпионского триллера "Немец" состоялась на фестивале Series Mania во Франции, несмотря на попытки пропалестинских активистов ее сорвать. Сериал получил приз жюри смотра, и вот теперь израильские зрители тоже могут его увидеть. В главной роли "Немца" – звезда сериала "Тьма" Оливер Мазуччи, которого очень любят поклонники этого проекта. Ему досталась роль Ури Букштейна – жителя израильского кибуца, который создали выжившие в Холокосте. Его налаженная жизнь с любимой женой (Аня Букштейн, звезда "Игры престолов") идет своим чередом, и вроде бы им обоим удалось избавиться от страшных воспоминаний о пережитом в годы войны. Но Анна всю жизнь кричит во сне, и их дочь крошкой сидела под дверью родительской спальни, не понимая, чего боится мать. А Ури приходится заклеивать татуировку на руке, когда он ведет переговоры с бизнес-партнерами, – память об Освенциме преследует и не отпускает. Поездка Ури в Германию по делам оборачивается неожиданным столкновением с прошлым – его друг, агент израильской разведки, попросит его об услуге "ради Страны". И вздрагивающий от звуков немецкой речи Ури вынужден будет согласиться.

Сценарий "Немца" написали Моше Зондер ("Фауда", "Тегеран"), Ронит Вайс-Беркович ("Девушка из Осло") и продюсер Асаф Гиль. А режиссер "Немца" – Габриэль Библиович, автор обаятельнейшего сериала "Ночная терапия", камерного и очень тонко передающего израильский вайб. Чего, увы, не скажешь о "Немце". Пока доступны только первые две серии, но уже по ним кажется, что проект получился несколько тяжеловесным – действие развивается довольно медленно, как будто намеренно буксуя на незначительных деталях, некоторые события выглядят и вовсе неправдоподобно. В отличие от "Ночной терапии", которая проходила все сюжетные виражи с легкостью, без всякого детективного сюжета гипнотизируя зрителя, "Немец" требует кредита доверия. Но анонсированная в пресс-релизах интрига не может не вызывать любопытство – поиски садиста Йозефа Менгеле (которого, кстати, так и не нашли), к которым присоединяется Ури, и тайна, которую хранит сам главный герой, разгадывать которую придется решительной Анне.

Интересно, что это уже второй проект о поисках доктора Менгеле в 2025 году. На Каннском кинофестивале, который стартует через две недели, будет представлена лента Кирилла Серебренникова "Исчезновение Йозефа Менгеле" с Аугустом Дилем в главной роли. Для поклонников фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита", в котором Диль сыграл Воланда, это настоящий подарок. Актерская карьера Диля совершает невероятные виражи вокруг темы нацизма и истории зла. В 2009 году он сыграл штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки", в 2017-м – Карла Маркса в картине гаитянского активиста Рауля Пека "Молодой Карл Маркс", а в 2021 выжившего в Холокосте Макса, который присоединяется к операции "Накам", целью которой было отомстить немцам за уничтожение евреев, в фильме "План А" братьев Пазани. И вот теперь в картине российского опального режиссера Диль играет одного из самых страшных нацистских преступников – доктора Менгеле.

Сценарий фильма основан на одноименном романе Оливье Гезе о том, как Менгеле скрывался от правосудия в Южной Америке. Детали картины держатся в секрете. По некоторым намекам можно лишь понять, что повествование ведется от имени самого Менгеле. Удивительным образом, "Исчезновение доктора Менгеле" оказался во внеконкурсной программе Канн, хотя фильмы Серебренникова вот уже несколько лет подряд претендовали на "Золотую пальмовую ветвь". Правда, ни разу ее не получали.

"Стенографируя зло" – уникальный архив британской разведки, которая знала о Холокосте с первых дней войны

Еще одна лента, выход которой приурочен ко Дню Катастрофы, – документальный сериал корпорации "Кан" "Стенографируя зло" (Recording Evil), премьера которого состоится в эту субботу, 26 апреля. Режиссеры фильма – известные израильские документалисты Дани Либер и Ярон Ниски, а продюсер Дана Стерн, которая работала над одними из самых важных израильских документалок последних лет "Supernova: Резня на музыкальном фестивале" и "Дьявол по соседству".

Уже в начале Второй мировой войны британская разведка разработала уникальный проект – немецких военнопленных высокого ранга размещали не в лагерях, а в настоящих поместьях в Лондоне. Там им создавали идеальные условия – прекрасная кухня, вино, рояль, прогулки по парку. Узнав об этом, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль был в ярости – жители Лондона с трудом находили пропитание, а военных преступников содержали в идеальных условиях. Однако разведка проигнорировала претензии Черчилля: живущие в роскошных условиях немецкие генералы расслаблялись и с удовольствием обсуждали военные планы, уже реализованные и будущие. В каждом помещении в поместье были размещены сотни микрофонов. Настолько чутких, что улавливали даже шепот. А в подвале поместья посменно работали стенографисты, которые внимательно слушали все, о чем говорили узники, вели записи, а потом расшифровывали и переводили на английский язык. Зачастую это были немецкие евреи, которым удалось бежать в Великобританию после прихода к власти Гитлера, и которые из откровений нацистов узнавали о судьбах своих близких, не сумевших спастись. Система прослушки была установлена и в лагерях военнопленных, где содержались немецкие военнопленные пониже рангом. 10 тысяч пленных нацистских солдат и офицеров, не подозревая, что их записывают, делились друг с другом своими "достижениями". Так еще в начале войны британская разведка стала получать свидетельства о плане нацистов уничтожить все европейское еврейство. Но ничего не предпринимала.

Стенограммы этих разговоров были засекречены почти 80 лет и хранились в британских архивах. В 2022 году к годовщине Дня памяти жертв Холокоста британское правительство впервые открыло публичный доступ к этим документам – более 100 тысяч стенограмм, десятки тысяч записей и фотографий. Авторы фильма, которые читали и изучали стенограммы, говорят, что были потрясены этим документом эпохи. В отличие от уже известных свидетельств нацистских преступников, в которых они очень фильтровали сказанное, в разговорах немцев с товарищами не было никакого сдерживающего фактора. Они бахвалились друг перед другом своими достижениями, описывая невероятную, запредельную жестокость, с которой уничтожали евреев. "Когда меня спрашивают, почему я убивал и детей тоже, я отвечаю: я не такой трус, чтобы оставить эту работу своим детям, если могу сделать ее сам", – одна из самых страшных цитат, которая приводится в фильме.

"Стенографируя зло" очень подробно, шаг за шагом вскрывает психологию людей, работой которых было – убивать десятки-сотни евреев ежедневно. Планы и психология нацистов, комментарии историков, рассказы детей стенографистов, которые унесли тайну услышанного в тех подвалах в могилу, – на глазах зрителя воссоздается история уничтожения европейского еврейства от задумки до реализации. Впервые мы слышим не придуманные (хоть и очень точно), как в романе Джонатана Литтелла "Благоволительницы", не пугливо отцензурированные в попытке скрыть вину, а горделивые, восхищающиеся друг другом голоса тех, кто осуществлял план Гитлера. Впервые узнаем, что и Великобритания, и США не просто знали об этом плане, но следили за ним в прямом эфире, как 7 октября весь мир через стримы террористов наблюдал за атакой на израильские кибуцы. И остался безразличен. Фильм "Стенографируя зло" не оставляет никаких сомнений – это потрясшее нас сегодня безразличие не случайность, а закономерность.

Обзор подготовила Алина Ребель