Неделя в кино: "Носферату" – дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради в самом страшном фильме столетия

На этой неделе в мире кино сразу два важных события – Берлинский международный кинофестиваль объявил программу, а "Оскар" после двух переносов даты окончания голосования все-таки выбрал номинантов.

Интересно, что несмотря на жалобы израильских продюсеров и режиссеров, что фестивали боятся сейчас показывать израильское кино, в программе Берлинале примут участие сразу два израильских фильма: один – дебютная лента Вероники Николь Тетельбаум "Дома" о судьбе репатриантов из СССР, а второй – картина Тома Шуваля "Письмо к Давиду", кинообращение режиссера к его другу, актеру Давиду Кунио, который с 7 октября 2023 года находится в заложниках у террористов ХАМАСа.

Если не забывать, что в прошлом году церемония награждения Берлинале превратилась в антиизраильский митинг, решение новой дирекции фестиваля во главе с британкой Тришей Таттл включить в программу смотра фильм об израильском заложнике выглядит вызывающе. Если еще учесть, что в программе Berlinale Special покажут знаменитую документальную ленту Клода Ланцмана "Шоа" и картину о том, как снимался этот фильм, "Все, чего я хотел было ничем" Гиллема Рибо, Берлинале можно было бы посчитать вообще проеврейским.

Но не стоит обольщаться. Картины о Холокосте и о вине немцев перед всем миром – обязательная часть программы Берлинале. А участие израильских фильмов плюралистически уравновешено палестинскими картинами: в программу документальных фильмов включена лента Ариб Зойтер "Ялла, паркур" о паркурщике Ахмаде из Газы, а в основной конкурс – фильм Амира Фахера Эльдина. Эльдин – сириец, родившийся в Киеве. Его родители родом с Голанских высот. Живет и работает в Германии. Его дебютная лента "Чужак" 2022 года участвовала в программе Венецианского кинофестиваля и в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии "Оскар", представляя при этом, что интересно, не Германию, Сирию или Украину, а Палестину. Комментируя выход своей картины, рассказывающей о маленькой деревне на Голанских высотах и жизни на фоне войны, Эльдин отмечал, что своим фильмом хотел напомнить миру "о забытой оккупации Голанских высот". Его новая картина "Yunan" заявлена как копродукция нескольких стран: Германии, Канады, Италии, Катара, Иордании, Саудовской Аравии и снова Палестины. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что Берлинале и в этом году не удастся избежать антиизраильских высказываний на красной дорожке.

Кстати, именно с премьеры на Берлинале в прошлом феврале началось триумфальное шествие картины "Нет другой земли" израильтянина Юваля Абраама и палестинца Базеля Адры из деревни в районе Масафер Ятта. За последний год Абраам и Адра много выступали на разных площадках по всему миру с антиизраильскими призывами. Накануне показа фильма в Берлине летом 2024 года на официальном сайте города появился анонс, в котором публику предупреждали, что картина содержит антисемитский сантимент. Но после петиции Абраама анонс, честно указывающий на особенность этой ленты, с сайта исчез. Вчера стало известно, что "Нет другой земли" стал номинантом на премию "Оскар" в документальной категории. И с большой долей вероятности фильм получит статуэтку. В качестве утешения напомню, что просионистская лента "Бруталист" Брэйди Корбета получила десять номинаций и считается фаворитом во всех ведущих категориях, а обаятельнейший фильм Джесси Айзенберга "Настоящая боль" о путешествии в Польшу по местам Холокоста номинирован в двух категориях (сыгравший там Киран Калкин – постоянный конкурент российского актера Юры Борисова в категории "Лучший актер второго плана", который стал первым российским актером, получившим оскаровскую номинацию).

"Носферату" Роберта Эггерса: самый умный фильм ужасов за последние 100 лет

В объявленном вчера шорт-листе номинаций на "Оскар" фильм Роберта Эггерса "Носферату" упоминается четыре раза. С одной стороны, за фильм очень радостно, с другой, все его номинации – технические: операторская работа, макияж и прически, костюмы и декорации. Между тем, "Носферату" – один из самых ярких фильмов 2024 года, истинное признание автора в любви кинематографу и его возможностям, умный, сложный, наполненный аллюзиями и размышлениями о дне сегодняшнем трибьют одноименному шедевру 1922 года.

Картина Фридриха Вильгельма Мурнау по сей день считается самым страшным фильмом ужасов в истории кино, хотя, казалось бы, как только изощренно ни пугали с тех пор зрителей режиссеры. Но загадочный граф Орлок в исполнении Макса Шрека (прошло сто лет, а многие до сих пор верят, что актер и сам был вампиром) по-прежнему самый пугающий вампир в истории кинематографа. Прямо скажем, все последующие попытки изобразить кровососущих выглядят абсолютно беспомощно на фоне немого, черно-белого фильма 1922-го года. Так современное искусство не выдерживает конкуренции с работами классических художников, а опера не сдает позиции перед новомодными музыкальными течениями. "Носферату: Симфония ужаса" – безусловная классика, которой так и нечего противопоставить современности. Попыток повторить успех Мурнау предпринималось немало, но, кажется, картина Эггерса – первая настоящая удача. Влюбленный в фильм немецкого экспрессиониста, Эггерс, с одной стороны, педантично следует логике фильма Мурнау, с другой, прибегает к совершенно иному визуальному символизму. Меняет и углубляет классическую историю, не отклоняясь от классического сюжета, но слегка меняя оптику.

Сразу после медового месяца агент по недвижимости из Германии Томас Хутер (вторая в 2024 году роль Николаса Холта после "Присяжного №2" Клинта Иствуда) из вымышленного немецкого города Висборга отправляется в Трансильванию по требованию эксцентричного клиента, который выразил желание купить заброшенный дом. Жену Томаса Элла (яркая роль дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили Роуз-Депп в лучших традициях экспрессионизма) по ночам мучают соблазнительные и пугающие кошмары. В отличие от Мурнау, Эггерс сразу дает понять: все не так однозначно. Его Элла не просто кисейная барышня, заламывающая руки от ужаса перед вампиром, не только жертва, но и соучастница. Оказавшись в мрачном замке графа Орлока, Томас никак не может рассмотреть лицо клиента, только слышит его тяжелое дыхание и словно раскаленным свинцом падающие в тишине замка слова, которые ему даются, кажется, с большим трудом. Нарочитый жесткий акцент графа Орлока, его медленная речь с мучительными паузами, мутная неестественно крупная фигура, скрывающая лицо, и тоненький, нежный, вежливый Томас в костюмах-двойках – Эггерс не просто выстраивает линию "герой-антигерой", он сразу обозначает чужесть Орлока миру Томаса, который тот не в силах защитить, а Орлок способен разрушить.

И неслучайно одна из номинаций "Носферату" на "Оскар" в категории "Лучшая работа оператора": постоянный соавтор Эггерса Джарин Блашке (все три предыдущих хоррора режиссера "Маяк", Ведьма", "Варяг" снимал именно он) мастерски миксует планы и кадры, камера то подчеркивает геометрию полуразрушенного замка Орлока, то резко выхватывает крупные планы покрытого испариной лица Томаса или мерцающих глаз Орлока. Каждый кадр "Носферату" насыщен деталями, художественными аллюзиями, отсылками к мрачной готике мировых шедевров. Носферату наполняет собой не только душу Эллен и несчастный городок Висборг, но и весь экран, сначала появляясь лишь намеком, тенью, а потом полностью проступая во всем своем безобразии и безжалостности. Смотреть "Носферату" Эггерса так же страшно, как оригинал. В его Орлоке нет голливудского лоска и привлекательности. Он чудовище, призванное в этот мир одиночеством Эллы и обреченное ее преследовать.

Эггерс не скрывает своего восхищения фильмом Мурнау, но и не отказывается от желания высказаться о том, с чем сегодня у нас не получается совладать. Пришедшая с Орлоком чума – не просто чума, у нее есть смысл и значение, Орлок не просто исчадие ада, а тьма внутри нас самих, и единственный, кто все это понимает, – изгой и отшельник, профессор фон Франц (еще один бессменный спутник Эггерса, великолепный Уиллем Дефо), который знает: "Мы должны познать зло, чтобы суметь его уничтожить". Увы, к совету фон Франца еще только предстоит прислушаться в нашей сегодняшней битве со злом.

Обзор подготовила Алина Ребель