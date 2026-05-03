Фильм об обучении палестинских школьников "ненасильственному сопротивлению" идет на "Оскар"

На международном фестивале документального кино Hot Docs в Канаде главный приз жюри за лучший международный фильм получила картина House of Hope ("Дом надежды") режиссера Марьолейн Бюсстра. Лента рассказывает о палестинской паре, обучающей детей в начальной школе на Западном берегу "принципам ненасильственного сопротивления".

"В Аль-Азарии, городе на оккупированном Западном берегу недалеко от Иерусалима, палестинка Манар и ее муж Милад основали вальдорфскую школу под названием House of Hope ("Дом надежды"), – говорится в описании фильма. – Начальная школа, основанная на вальдорфской образовательной философии, которая придерживается принципов ненасильственного сопротивления и помогает детям справляться с травмой. Манар старается создать для юных палестинских учеников безопасное пространство, однако делать это становится все труднее". Съемки картины длились три года, в течение которых съемочная группа приезжала в Эль-Эйзарию из Нидерландов. После 7 октября 2023 года, когда из-за войны приезжать стало сложнее, Манар присылала Бюсстре фотографии и видео, использованные в фильме.

Победа на фестивале дает возможность продюсерам фильма подать заявку на участие в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" премии "Оскар". Фильм является копродукцией Нидерландов и Палестины. Премьера ленты состоялась на фестивале IDFA в Амстердаме.

Марьолейн Бюсстра – фотограф и режиссер документальных фильмов. Среди ее работ картина "Я люблю своего мусульманина" о необычной паре: 62-летней голландке Карле, принявшей ислам, и 33-летнем ливийце Фуаде, которые ищут вторую жену Фуаду, потому что Карла не может иметь детей. Еще одна ее картина – "Мы не говорим" – посвящена жертвам сексуального насилия.