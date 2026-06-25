Джулианна Мур играет стеснительную еврейку в новом фильме Джесси Айзенберга

Студия A24 представила первый трейлер фильма "Дебют" – новой режиссерской работы Джесси Айзенберга после успеха картины "Настоящая боль", принесшей ему номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Главные роли в фильме исполнили Джулианна Мур и Пол Джаматти. Мур играет Мону Фридман – застенчивую домохозяйку из Нью-Джерси, которая неожиданно получает роль в любительском музыкальном спектакле. Однако работа в театре превращается в тяжелое испытание под руководством эксцентричного и требовательного режиссера Джерри, которого играет Джаматти.

Помимо Мур и Джаматти, в фильме снялись Холли Бейли, Кара Буоно, Крейг Бирко, Эльдар Искандаров, сам Джесси Айзенберг, а также легенда Бродвея Бернадетт Питерс.

Сценарий фильма написал Айзенберг, а музыку к постановке, вокруг которой разворачиваются события, он сочинил еще много лет назад для собственного неосуществленного мюзикла. Композитором картины вновь стал Эмиль Моссери ("Минари"), уже работавший с режиссером над его дебютным фильмом "Когда ты закончишь спасать мир".

После успеха "Настоящей боли", действие которой разворачивалось во время поездки по местам памяти Холокоста в Польше и которая принесла Кирану Калкину премии "Оскар" и "Золотой глобус", Айзенберг вновь сотрудничает со студией A24. Джулианна Мур играла в его первой картине "Когда ты закончишь спасать мир". В отличие от предыдущей картины, новый фильм посвящен миру любительского театра и отношениям между режиссером и актерами.

Дата премьеры "Дебюта" пока не объявлена. Студия лишь сообщила, что фильм выйдет "совсем скоро", и ожидается, что его мировая премьера состоится на одном из крупных осенних кинофестивалей.