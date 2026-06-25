Ярмарка искусств и дизайна "Свежая краска" открылась в 17-й раз

Вчера 24 июня, в Тель-Авиве открылась ярмарка искусства и дизайна "Свежая краска 2026". В этом году ярмарка добавила разделы, расширилась и создала пересечения жанров. Много художников репатриантов разных волн алии.

Репортаж с выставки: Татьяна Савин

На удивление на ярмарке искусств не так много тяжёлого и неприятного использования искусственного интеллекта. Там, где он есть, об этом заявлено открыто и, зачастую, это больше, чем просто манипуляция с картинкой.

Например, Алек Ваксман, вдохновляясь израильскими пейзажами, использует ИИ и коллаж для формирования своих работ, потом пишет полученное маслом и оживляет. Чтобы увидеть слой анимации, нужно скачать QR-код, навести на картину телефон, и она будет оживать в дополненной реальности.

Художница Лапид создала семейный альбом из прошлого века, чёрно-белые фотографии, дамы в старомодных купальниках позируют, держат на руках пухлых детей… Только вот все эти люди сделаны при помощи ИИ, распечатаны на ткани и полураспущены… мозг верит, что картинки настоящие, даже когда знает, что это неправда. Чёрно-белая фотография его смущает.

Параллельно, почти бессознательным ответом на всё большее погружение художников в ИИ, можно наблюдать массовое использование рукодельных и ремесленных практик именно в художественном аспекте.

Эли Шпильман (репатриант из Бельгии) рисует обнажённые мужские образы методом плетения цветных ковров, студия yarn attack создаёт светлые ковры и выжигает на них графику при помощи раскалённых столовых приборов, Орна Дагани, отработав акушеркой в больнице "Лис" 30 лет, а теперь вышивает многократно увеличенные частички тел толстыми нитями на холстах, бывший архитектор Михаил Иванов использует в своих работах всё, что находит, включая роспись сухих пальмовых листьев, а Шломит Гофер, получившая премию Исраэля Макова за проект 2025 года, создаёт абстрактные цветные, почти африканские пейзажи из… банановых листьев (из волокон текстильного банана абаки).

После начала полномасштабного вторжения в Украину, в Израиль приехала новая волна репатриантов, а потом случилось седьмое октября… И "новые" и "старые" художники потеряли привычное место жизни, во всех смыслах. Возможно, именно поэтому тема памяти, потери дома и поиска новых корней, якорей и смыслов, проходит через всю ярмарку "Свежая краска", перерождаясь через культурный код создателя. На удивление это не делает пространство мрачным, наоборот. Впрочем, радостное переосмысление иногда даже немного пугает.

Среди участников всех павильонов значительно присутствие репатриантов.

Создательницы ярмарки, Шарон Тиллингер и Ифат Гурион попытались и успешно построили удобное, насыщенное, но не перегруженное пространство. Достичь этого эффекта отчасти помогает "скрытая" информация. Возле работ почти везде есть QR-код, дополнительная информация появится при сканировании. Особенно стоит посмотреть ролики художников "Теплицы", где каждый рассказывает о себе.

Спланированное практически как город искусств пространство тематически делится на несколько зон: Теплица художников, свободные галереи, свежий дизайн, арт-дизайн, секретная открытка и, конечно, фуд-корт, где можно передохнуть и перекусить. На ярмарке проходят концерты, перформансы, художники приходят рисовать и общаться с публикой. Их можно отловить и спросить "что же всё-таки имел в виду автор". А потом поспорить.

В этом году ярмарка в последний раз разместится в техническом комплексе на улице Кременицки, 7 – индустриальном пространстве между районом Бицарон и деловым кварталом Игаль Алон. Район собираются перестраивать.

"Теплица": следующее поколение?

В 2026 году в ярмарку вошли 47 авторов, прошедших многоступенчатый отбор и личные интервью с кураторами Ифат Гурион и Раз Шапира.

Художники предоставляют серии работ, многие из которых были созданы специально для ярмарки.

"Львицы": искусство после 7 октября

Три художницы представили взгляд на события последних лет через опыт материнства и женской памяти.

Гефен Баркаи создала десятки миниатюрных металлических копий сгоревших домов кибуца Гвулот. Селия Коэн написала портреты матерей похищенных израильтян. Амира Лев исследует тревогу матери, чей сын находится на войне в Газе.

Fresh Design: территория нового дизайна

В дизайнерской секции участвуют 50 дизайнеров на 34 стендах. Посетителей ждут мебель, керамика, текстиль, освещение, стекло, авторские объекты и экспериментальные материалы.

Почти половина участников показывает работы на ярмарке впервые.

Впервые будет вручена Премия имени Цви Йемини в области дизайна. Победителями стали Тамар Айзенберг и Ави Бен-Шошан с проектом Plaid – системой модульных форм для литья керамики. Победители получили премию 30 тысяч шекелей.

Design Art: между искусством и дизайном

Одной из главных премьер стал павильон Design Art. Около 20 авторов творят на грани. Большая часть представленных объектов выпущены в единственном экземпляре или очень ограниченным тиражом. Создатели используют кожу, коконы живых шелкопрядов, стекло, дерево, камень

JOMO Museum и Карина Люмьер

JOMO Museum – Joy of Missing Out – музей внутренних состояний, созданный специально для Fresh Paint. Куратор проекта Эля Коэн собрала художников, погружающихся в подсознание при помощи разных художественных техник.

В проекте участвуют Витас Диекас, Эдлен Лаван, Анастасия Литвак, Лена Логарт, Ольга Иерушалми, Яна Горелик, Адар Магдаси и керамистка Ольга Портной.

Fresh Paint LIVE

Каждый день на "Свежей краске" будет работать программа перформансов Fresh Paint LIVE под кураторством Даны Херес. В программе – танец, музыка, перформанс, мультимедийные проекты и художественные эксперименты.

Экскурсии

На ярмарке предусмотрены экскурсии на иврите, английском и русском языках.

Проект "Свежая краска 2026" , ул. Кременецки, 7, Тель-Авив.

Часы работы:

25 июня – 16:00-23:00

26 июня – 10:00-18:00

27 июня – 10:00-20:00

28-29 июня – 16:00-22:00

Площадка полностью доступна для посетителей с ограниченными возможностями.

Официальный сайт: https://www.freshpaint.co.il/