"Для себя невозможно быть звездой". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины. На этот раз передача была записана в израильской студии. Прошлая передача выходила две недели назад.
Кто такой дурак?
"Дурак – это человек без обратной связи, который не воспринимает прямые сигналы о том, что дела обстоят не так, как ему кажется. Путин – классический пример".
Самые важные качества человека?
"Честность и точность... Очень многие меня считают лжецом. При том, что я вообще не вру".
Можно ли доверять людям?
"Нужно доверять людям. И исходить из принципа, что лучше быть обманутым нечестным человеком, чем не поверить честному".
Хорошо ли быть знаменитым?
"Да, мне нравится быть знаменитым... Это возможность взаимодействовать с большим количеством людей". И далее: "Для себя невозможно быть звездой. Ты же себя знаешь как облупленного".
А если бы можно было всё исправить?
"Надо исходить из принципа "мои ошибки нужны миру"".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем
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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]
"Некоторые считают меня своим любимым врагом". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"