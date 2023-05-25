"Для себя невозможно быть звездой". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины. На этот раз передача была записана в израильской студии. Прошлая передача выходила две недели назад.

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Кто такой дурак?

"Дурак – это человек без обратной связи, который не воспринимает прямые сигналы о том, что дела обстоят не так, как ему кажется. Путин – классический пример".

Самые важные качества человека?

"Честность и точность... Очень многие меня считают лжецом. При том, что я вообще не вру".

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Можно ли доверять людям?

"Нужно доверять людям. И исходить из принципа, что лучше быть обманутым нечестным человеком, чем не поверить честному".

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Хорошо ли быть знаменитым?

"Да, мне нравится быть знаменитым... Это возможность взаимодействовать с большим количеством людей". И далее: "Для себя невозможно быть звездой. Ты же себя знаешь как облупленного".

А если бы можно было всё исправить?

"Надо исходить из принципа "мои ошибки нужны миру"".

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Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем

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Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]