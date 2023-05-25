adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 25°
Тель-Авив:
20 - 25°
Эйлат:
23 - 36°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.730 ₪ 3.999 ₪
Иерусалим:
18 - 25°
Тель-Авив:
20 - 25°
Эйлат:
23 - 36°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Досуг

    "Для себя невозможно быть звездой". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото

    "Детский недетский вопрос"
    "Детский недетский вопрос"

    Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

    Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

    Гостем передачи вновь стал Алексей Арестович – психолог, обозреватель, актер, офицер, политик, блогер, бывший внештатный советник Офиса президента Украины. На этот раз передача была записана в израильской студии. Прошлая передача выходила две недели назад.

    adv_11 m_ar_1

    Кто такой дурак?
    "Дурак – это человек без обратной связи, который не воспринимает прямые сигналы о том, что дела обстоят не так, как ему кажется. Путин – классический пример".

    Самые важные качества человека?
    "Честность и точность... Очень многие меня считают лжецом. При том, что я вообще не вру".

    adv_12 incontent_1

    Можно ли доверять людям?
    "Нужно доверять людям. И исходить из принципа, что лучше быть обманутым нечестным человеком, чем не поверить честному".

    adv_13 m_ar_2

    Хорошо ли быть знаменитым?
    "Да, мне нравится быть знаменитым... Это возможность взаимодействовать с большим количеством людей". И далее: "Для себя невозможно быть звездой. Ты же себя знаешь как облупленного".

    А если бы можно было всё исправить?
    "Надо исходить из принципа "мои ошибки нужны миру"".

    adv_14 incontent_2

    Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Арестовичем

    adv_15 m_ar_3

    Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

    adv_16 incontent_3

    Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected]

    adv_17 m_ar_4

    adv_18 rimma_dw_d
    adv_19 rimma_dw_m
    adv_20 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 11 Мая 2023
    "Некоторые считают меня своим любимым врагом". Алексей Арестович в передаче "Детский недетский вопрос"
    adv_21 ar_middle_wwh
    adv_22 ar_middle_yandex
    adv_23 ar_middle_mobile_yandex
    adv_24 ar_right_wwh
    adv_25 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    17:21 В туристическом районе Тель-Авива обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
    17:13 На границе с Ливаном сбит БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство Израиля
    16:28 В больнице скончался четырехлетний мальчик, упавший с велосипеда
    10:15 Опрос Panels Politics: у оппозиции нет 61 мандата без ХАДАШ-ТААЛ
    09:55 Месяц гордости в Израиле: тель-авивский парад впервые пройдет вечером
    08:57 Fitch предупредил о возможности снижения кредитного рейтинга США
    08:45 Официальная церемония памяти жертв теракта в "Дольфи" состоится в Тель-Авиве 28 мая
    07:18 Банк Израиля: жертвами "русского" мошенничества стали 2300 репатриантов, ущерб – 70 млн шекелей
    adv_26 ar_right_2
    adv_27 ar_right_3
    adv_28 ar_right_4
    adv_29 ar_right_5