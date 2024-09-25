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Культура

Ноа Кирел отменила выступление в парке "Яркон" после сигнала тревоги в центре страны

время публикации: 25 сентября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 13:00
Ноа Кирел отменила выступление в парке "Яркон" после сигнала тревоги в центре страны
Oren Ben Hakoon/Flash90

Известная израильская певица Ноа Кирел отменила свое выступление, которое должно было состояться 26 сентября в парке "Яркон" в Тель-Авиве. Такое решение певица и продюсеры шоу приняли после того, как утром 25 сентября в центре страны прозвучал сигнал тревоги.

"Я никогда не сделаю ничего, что могло бы поставить под угрозу мою аудиторию, а вы для меня важнее всего на свете", – заявила певица в своем Instagram. Организаторы концерта сообщили, что скоро объявят дату нового выступления, а купленные билеты останутся действительными.

Накануне на пресс-конференции Кирел говорила о том, что стремится выступать во время войны, но не будет соблюдать распоряжения Управления тылом.

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