Ноа Кирел отменила выступление в парке "Яркон" после сигнала тревоги в центре страны

Известная израильская певица Ноа Кирел отменила свое выступление, которое должно было состояться 26 сентября в парке "Яркон" в Тель-Авиве. Такое решение певица и продюсеры шоу приняли после того, как утром 25 сентября в центре страны прозвучал сигнал тревоги.

"Я никогда не сделаю ничего, что могло бы поставить под угрозу мою аудиторию, а вы для меня важнее всего на свете", – заявила певица в своем Instagram. Организаторы концерта сообщили, что скоро объявят дату нового выступления, а купленные билеты останутся действительными.

Накануне на пресс-конференции Кирел говорила о том, что стремится выступать во время войны, но не будет соблюдать распоряжения Управления тылом.