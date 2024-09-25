Скорсезе отменил съемки двух фильмов, один из них планировали снимать в Израиле

Работа над двумя новыми фильмами лауреата "Оскара" Мартина Скорсезе "Жизнь Иисуса" и байопика о Фрэнке Синатре заморожена. Съемки обоих проектов должны были стартовать в этом году, однако не состоятся без объяснения причин. Об этом сообщает издание Variety. По информации издания, работа над проектом "Жизнь Иисуса" продолжается, хотя к съемочному процессу команда в этом году не приступит. Как сообщалось ранее, съемки должны были пройти в Израиле, Италии и Египте. В основу сценария лег одноименный роман японского писателя Сюсаку Эндо 1973 года. Скорсезе не раз говорил, что хочет показать сложные психологические и личностные аспекты истории Иисуса. Режиссер не планировал привлекать деньги крупных студий для реализации этого проекта, по-видимому, рассчитывая сохранить независимость в работе. Подробности кастинга не раскрывались, но ходили слухи, что главную роль в картине может сыграть дважды номинант на премию "Оскар" Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!", "Человек-паук").

Второй фильм, работа над которым приостановлена, это байопик об американском исполнителе Фрэнке Синатре. Скорсезе заговорил об этом проекте еще в 2009 году, однако до сегодняшнего дня ни одна крупная студия не взялась за его финансирование. Тем не менее, съемки картины должны были начаться в ноябре этого года. Однако в середине августа члены съемочной группы получили уведомление о приостановке проекта без объявления даты возобновления работы. Команда Скорсезе вела переговоры об участии в картине актеров Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Фильм должен был рассказать о непростом браке Синатры и актрисы Авы Гарднер. Вполне вероятно, съемки пришлось заморозить, потому что Скорсезе не удалось получить разрешение от дочери Синатры Тины, мать которой Синатра оставил ради Гарднер. Тина является распорядителем прав на любую интеллектуальную собственность, связанную с Синатрой. И без ее разрешения съемки фильма Скорсезе состояться не могут.