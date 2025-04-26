В Нидерландах работу Энди Уорхола случайно выбросили на свалку

Совет общины Апелдорн в Нидерландах признал, что в прошлом году в ходе ремонта "с высокой долей вероятности" были отправлены на свалку 46 произведений искусства, в числе которых – один из портретов отрекшейся от престола королевы Беатрикс работы американского художника Энди Уорхола, сообщает ВВС.

Стоимость шелкового принта с портретом тогда еще юной королевы, отпечатанного в середине 1980-х годов, оценивается по меньшей мере в 15 тысяч евро.

Как показало проведенное расследование, в ходе ремонтных работ часть экспонатов была перенесена на хранение в подвальное помещение – и, скорее всего, случайно выброшена, поскольку правила хранения арт-объектов такого сценария не предусматривают.

"Не так положено хранить ценные вещи, – заявил в интервью местным журналистам мэр города Ханс ван дер Пас. – Но так уж произошло. Нам очень жаль".