Netflix представляет новую опцию субтитров для тех, кто хочет просто читать диалоги

Согласно пресс-релизу, с 24 апреля Netflix запустил новую функцию субтитров, которая позволяет зрителям просматривать контент с субтитрами на языке оригинала, отображающими только разговорные реплики – без звуковых описаний.

Ранее пользователи, желающие включить субтитры на оригинальном языке, были вынуждены выбирать вариант "Для глухих и слабослышащих" (SDH/CC), в котором, помимо диалогов, также указывались звуковые эффекты, например, "звон телефона" или "нарастающая музыка", названия песен и имена персонажей, произносящих реплики. Новая функция будет доступна не только на английском языке, но и на всех языках, которые предлагает Netflix, в дополнение к опции SDH/CC. Также зрители смогут настроить шрифт, в котором будут отображаться субтитры.