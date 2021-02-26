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NEWSru.co.il :: Досуг26 февраля 2021 г., 07:21

Белая тельняшка Бога. Митя Шагин в программе "Детский недетский вопрос"

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Белая тельняшка Бога. Митя Шагин в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Дмитрий (Митя) Шагин – художник, один из организаторов творческой группы "Митьки", в детстве мечтавший стать дворником, который не стал бы рисовать себя пёстрыми цветами, но и одного цвета для автопортрета ему недостаточно.


Главным грехом он считает зависть. Его рецепт "как стать счастливым" прост: "Помочь кому-то".

"Мне весело, когда просыпаюсь и чувствую: живой".

"Дети – настоящие художники, надо у них учиться", – считает Шагин.

О Боге. "У меня тельняшка полосатая. У него, наверное, тельняшка чисто белая".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Митей Шагиным

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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