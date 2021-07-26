Конкурс "Королева красоты Израиля" 2021 года. Представляем финалисток

Журнал "Ла-Иша" и издательский дом "Едиот Ахронот" объявили имена 12 финалисток конкурса "Королева красоты Израиля" 2021 года.

Конкурс проводится в 72-й раз в истории Израиля. Победительница, имя которой станет известно после осенних праздников, представит Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в декабре и впервые будет проходить в Израиле (в Эйлате).

Список финалисток

1. Бат-Эль Акала (22), из Бат-Яма. Выросла в семье репатриантов из Эфиопии. В армии служила поваром. Интересуется психологией. Хочет работать с детьми и подростками.

2. Ярин Бузагло (18), из Петах-Тиквы. Сестра певца Лирана Данино. Работает моделью и официанткой. Скоро будет призвана в ЦАХАЛ. Изучала актерское мастерство.

3. Рути Банаим (21), из Кадимы. Фотомодель. Считает образцом для подражания актрису Галь Гадот.

4. Ноа Кохба (22), из Бней Атарот. Увлекается кулинарией, дайвингом и серфингом. Участвует в защите экологии моря и пляжей.

5. Ярин Леви (19), из Гиват Шмуэль. Профессионально занимается катанием на роликах, была победительницей чемпионата Европы. Служит в ЦАХАЛе. Планирует стать юристом.

6. Ади Навот (19), из Модиина. Увлекается танцами, игрой на пианино, моделирует одежду. Для нее образец для подражания – Коко Шанель.

7. Ноа Перец (20), из Эвен Иегуды. В настоящее время служит в армии на северной границе. Как написано в ее резюме, она первая "бодипозитивная" участница конкурса. Хотя по внешнему виду девушки этого не скажешь.

8. Гайя Цаири (20), из Петах-Тиквы. В раннем детстве перенесла операцию на стопе, из-за чего прежде не решалась участвовать в конкурсах красоты. Является сторонницей здорового образа жизни.

9. Офир Корсия (20), из Ришон ле-Циона. Фотомодель. Мечтает стать актрисой.

10. Линой Рувим (19), из Ашдода. Снималась в рекламных роликах и музыкальных клипах. Служит в ЦАХАЛе. Планирует изучать бизнес-администрирование.

12. Николь Рахман (20), из Кацира. Служила в спасательном подразделении ЦАХАЛа. Планирует стать инженером.

Отметим, что среди финалисток впервые за многие годы нет участниц, про которых наверняка можно было бы сказать, что они выросли в семьях репатриантов из бывшего СССР.

Напомним, что в прошлом году победительницей конкурса "Королева красоты Израиля" стала Теила Леви, представлявшая Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная 2020". Титул вице-мисс завоевала Тали Краснопольски.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Ранее Израиль чаще посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная", однако в последние годы победительницы израильского национального конкурса отправляются на Miss Universe.

В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей конкурса "Мисс Мира". На конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль тоже один раз праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).

В последние годы конкурс "Королева красоты Израиля", проводимый при поддержке журнала "Ла-Иша" и издательского дома "Едиот Ахронот", не предусматривает театрализованного шоу в финале. Победительниц определяют интернет-голосованием.