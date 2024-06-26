В среду, 26 июня, стало известно, что в возрасте 73 лет умер поэт Бахыт Кенжеев. О его смерти сообщили на своих страницах в Facebook поэты Вероника Долина и Сергей Гандлевский.

Бахыт Кенжеев родился 2 августа 1950 года в Чимкенте (Казахская ССР). Когда он был маленьким ребенком, семья переехала в Москву. Окончил химический факультет МГУ.

Дебютировал как поэт в коллективном сборнике "Ленинские горы: Стихи поэтов МГУ" (1977). В юности публиковался в периодической печати ("Комсомольская правда", "Юность", "Московский комсомолец", "Простор"), однако первая книга его стихов вышла в Америке, в 1984 году.

В начале 70-х Кенжеев стал одним из учредителей поэтической группы "Московское время" (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским). Публиковался с 1972 года.

В 1982 году эмигрировал в Канаду, в 2008-м переехал в США (Нью-Йорк). Писал по-русски. У него вышло множество книг стихов и прозы, которые переводились на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский, украинский, китайский, и шведский языки.