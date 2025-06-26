Автор "Дюны" снимет следующую часть "бондианы"

Франко-канадский режиссер Дени Вильнев выбран постановщиком новой части "бондианы". Об этом сообщила компания Amazon MGM Studios, отвечающая за франшизу. Вильнев также выступит в роли исполнительного продюсера нового фильма. Автор "Дюны" признается, что является страстным поклонником Джеймса Бонда и обещает чтить традиции "бондианы". Фильмы Вильнева неоднократно номинировались на премию "Оскар". Автор "Бегущего по лезвию 2049" и обеих частей франшизы "Дюна" сегодня является одним из самых уважаемых режиссеров, работающих на стыке авторского и массового кино.

После того, как бессменные продюсеры "бондианы" Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали права на франшизу Amazon MGM Studios в феврале 2025 года, в прессе время от времени появлялись слухи о том, каким будет новый фильм. Последней на сегодняшний день частью франшизы стала картина "Не время умирать" 2021 года, в которой Джеймса Бонда в последний раз сыграл британский актер Дэниэл Крейг. С тех пор фанаты и критики строят догадки о том, кто станет следующим агентом 007. Среди претендентов на роль Бонда в марте называли британского актера еврейского происхождения Аарона-Тейлора Джонсона. По слухам, речь шла о контракте на три фильма "бондианы" с возможностью продления на четвертый. Сообщалось, что уже даже прошли пробы и примерки костюмов. Антиизраильски настроенные активисты устроили в соцсетях кампанию с хэштегом #BoycottJamesBond против кандидатуры Джонсона из-за его еврейского происхождения. Слухи стихли. Ни Вильнев, ни Amazon MGM Studios пока не сообщают, кто же сыграет нового Бонда. Следующий исполнитель станет седьмым актером, играющим агента британской секретной службы с премьеры первого фильма в 1962 году.