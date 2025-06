Ежи против крыс: песня и клип по мотивам трагедии 7 октября от российского музыканта

Проект EzhoFF Band выложил на YouTube песню "I Want to Be with You" ("Я хочу быть с тобой"), посвящённую нападению ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей за этим войне в секторе Газы.

В видеоклипе на композицию, сделанном с помощью искусственного интеллекта, израильтяне выведены в образе ежей, а террористы ХАМАСа – в виде крыс. В ролике появляются и другие животные – в ролях чиновников ООН и завсегдатаев антиизраильских протестов. Многие сцены в клипе основаны на реальных фотографиях и видеозаписях резни 7 октября и военной хроники; в финале авторы раскрывают все параллели, привлекая внимание зрителей к трагедии.

У руля EzhoFF Band стоит музыкант, публицист, специалист по компьютерной графике и анимации Михаил Ежов. Он жил в России до 2015 года, после чего эмигрировал на фоне закручивания гаек и преследования инакомыслящих, усилившегося после аннексии Крыма. Сейчас Ежов живёт и работает в Болгарии; в сентябре 2024 года минюст РФ включил его в реестр "иностранных агентов". "И нет, мы не евреи, – пишут авторы в последнем кадре видеоклипа на песню "I Want to Be with You", – мы просто хотим выразить солидарность с Израилем".