Variety: компания Disney наняла охрану для Галь Гадот после угроз в адрес актрисы

В публикации издания Variety по поводу фильма "Белоснежка" утверждается, что компания Disney была вынуждена нанять дополнительную охрану для актрисы Галь Гадот, исполнившей роль королевы-мачехи.

Variety напоминает о политических заявлениях исполнительницы роли Белоснежки Рэйчел Зеглер, публично выражавшей солидарность с Палестиной и резко критиковавшей президента Дональда Трампа. По мнению автора статьи Татьяны Зигель, это могло негативно отразиться и на кассовых сборах, и вообще на отношении к фильму у зрителей.

Кроме того, выступления Зеглер привлекли особое внимание пропалестинских сил. В адрес Гадот стали поступать угрозы. Поэтому, по данным Variety, компании Disney пришлось пойти на дополнительные расходы для обеспечения безопасности актрисы.

В компании Disney эту публикацию Variety не комментируют.

Галь Гадот. Фотогалерея

На прошлой неделе в социальных сетях распространился слух о том, что пропалестинские активисты якобы разбили звезду Галь Гадот на Аллее славы в Голливуде. Это не соответствовало действительности. В публикациях по поводу "разбитой звезды Галь Гадот" демонстрировались кадры повреждений звезды Дональда Трампа на Аллее славы, а также кадры из недавнего ролика канадской певицы Тейт Макрей. Звезда Галь Гадот цела.

18 марта на Аллее славы в Голливуде прошла торжественная церемония открытия 2804-й звезды. Этой чести удостоена израильская актриса Галь Гадот. Ее звезда отныне находится по адресу 6840 Hollywood Boulevard перед театром El Capitan. На церемонии присутствовали Вин Дизель и Палома Хименес, родные и близкие Галь Гадот. Рядом с местом проведения церемонии одновременно проходили антиизраильская и произраильская акции.

Звезда Галь Гадот на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж

Галь Гадот родилась в 1985 году в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала для рекламных кампаний крупных израильских фирм. Свою первую кинороль Галь сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Среди работ Галь Гадот в кино: роль Чудо-женщины в одноименном фильме 2017 года, "Смерть на Ниле", "Чудо-женщина 1984", "Лига справедливости", "Три девятки", "Преступник", франшиза "Форсаж" и "Белоснежка". Актриса не раз подвергалась нападкам за свою произраильскую позицию после 7 октября 2023 года. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса. Неоднократно была в числе ведущих церемонии вручения премий "Оскар". Замужем за бизнесменом Яроном Версано, у них четыре дочери.