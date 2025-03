Одна из старейших британских рок-групп уйдёт со сцены после выступления в Гластонбери

Ливерпульская группа The Searchers, основанная в 1959 году, объявила о том, что прекратит почти непрерывную 66-летнюю концертную деятельность после выступления на знаменитом рок-фестивале в Гластонбери летом 2025 года.

Концерт станет первым появлением The Searchers на этой престижной сцене. У руля ансамбля все эти годы оставался гитарист Джон Макналли, сейчас ему 83 года. Кроме того, в составе по-прежнему числится бас-гитарист Фрэнк Аллен, примкнувший к The Searchers 60 с лишним лет назад, в 1964 году.

The Searchers принадлежали к россыпи бит-групп, возникших в Великобритании в конце 1950-х годов – на раннем этапе саунд ансамбля по географическому принципу классифицировали как мерсибит (Ливерпуль находится на берегах реки Мерси). Как и The Beatles, самые звёздные и самые талантливые представители этой музыкальной сцены, The Searchers в начале 1960-х были резидентами гамбургского Star Club. Ансамбль поучаствовал и в так называемом "британском вторжении" в США – песня "Needles and Pins", одна из самых известных у группы, попала на 22-е место в американском чарте в июне 1964 года.

В отличие от The Beatles, The Searchers не вполне адаптировались к меняющимся веяниям времени и, в целом, оставались в рамках типичного для начала 1960-х саунда и подхода (в частности, во все времена они исполняли множество кавер-версий чужих песен наряду с композициями собственного сочинения). Тем не менее, это не помешало музыкантам активно гастролировать в Великобритании и за рубежом на протяжении десятилетий – пусть и, в основном, со старым репертуаром.

Внезапный всплеск интереса к The Searchers произошёл на рубеже 1970-80-х годов, когда группа подписалась на лейбл Sire и выпустила два ярких альбома в характерном для той эпохи стиле "пауэр-поп".

Среди главных хитов ансамбля – такие песни, как "Needles and Pins", "Love Potion No. 9", "Sugar and Spice", "Sweets for my Sweet", "Take Me for What I"m Worth" и другие.