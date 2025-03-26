Стивен Фрай посвящен в рыцари в Виндзорском замке

Во вторник (25 марта) король Великобритании Карл III посвятил актера и писателя Стивена Фрая в рыцарский орден. Церемония прошла в Виндзорском замке. Фрая сопровождали его супруг Эллиот Спенсер, мать Марианна и сестра Джоанна.

Фрай получил звание рыцаря-бакалавра в знак признания его заслуг в сфере психического здоровья, защиты окружающей среды и благотворительности. Фрай признался, что он в восторге от награды, и пошутил, что если это поможет в его благотворительной деятельности, "тогда они должны сделать меня герцогом".

Сэр Стивен добавил: "Моя мать сияет, как маяк. Она очень, очень счастлива, особенно учитывая тревоги, которые я доставлял ей, моему отцу и остальным членам семьи в детстве и подростковом возрасте. Это такое публичное мероприятие, на котором им не стыдно присутствовать". Сэр Стивен отметил, что для него особенно важно, что звание стало признанием его благотворительной деятельности.

Стивен Фрай является президентом благотворительной организации Mind с 2011 года, а с 2009 года — вице-президентом благотворительной организации по охране природы Fauna & Flora International.