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Культура

Инстаграм певицы Светы Бень объявили "экстремистским материалом" в Беларуси

время публикации: 26 ноября 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 13:57
Инстаграм певицы Светы Бень объявили "экстремистским материалом" в Беларуси
Wikipedia.org. Фото: Poletaev Dmitry ([email protected])

Как сообщает "Медиазона-Беларусь", 21 ноября суд Барановичского района и города Барановичи в Беларуси внёс инстаграм певицы Светы Бень в список экстремистских материалов наряду с ещё несколькими аккаунтами публичных лиц в социальных сетях.

Бень – певица, автор песен, в прошлом – основательница и солистка популярной белорусской группы "Серебряная свадьба". Она никогда не скрывала негативного отношения к режиму Александра Лукашенко, выступала для протестующих в Беларуси в 2020 году и многократно высказывалась в поддержку белорусских политических заключённых. С лета 2022 года она живёт в Берлине.

Весной 2024 года Света Бень приезжала с концертами в Израиль и дала интервью Newsru.co.il. В июне вышел первый сингл её нового проекта WTBSK (дуэта с электронным продюсером Сергеем Новицким) – "Tut nikomu nie miesca" (https://wtbsk.bandcamp.com/album/tut-nikomu-nie-mesca-ep), с двумя версиями одной и той же композиции: на белорусском и русском языках.

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