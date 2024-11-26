Элтон Джон рассказал, что ослеп на один глаз

Элтон Джон появился в эфире телешоу "Good Morning America" и рассказал тревожные новости о состоянии своего здоровья. По словам знаменитого музыканта, в июле его правый глаз полностью перестал видеть в результате инфекции, и несмотря на все усилия врачей, зрение пока так и не вернулось. Левый глаз артиста также видит очень плохо.

"Я до сих пор надеюсь, что всё образуется, – сказал Элтон Джон, – но прямо сейчас я в безвыходном положении: могу прийти [к вам] на интервью, но не имею возможности работать в студии и записываться, потому что неспособен прочесть даже страницу текста песни".

Элтон Джон. Фотогалерея

В прошлом году звёздный музыкант анонсировал новый альбом, который "нереально нас удивит". В эфире "Good Morning America" Джон не стал брать своих слов обратно, однако признался, что состояние здоровья пока что мешает ему работать над пластинкой. Предполагается, что песни для неё уже сочинены, но полностью ещё не записаны.

Последний студийный альбом Элтона Джона с новыми песнями, "Wonderful Crazy Night", вышел в 2016 году, а в 2021-м музыкант издал пластинку "Regimental Sgt. Zippo" с композициями, сочинёнными ещё в конце 1960-х годов, но так и не вышедшими тогда в свет.