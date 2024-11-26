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Культура

Литературный критик заплатит 25 тысяч шекелей за очернение поэтессы в соцсетях

Судебные решения
Литература
время публикации: 26 ноября 2024 г., 11:27 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 12:03
Литературный критик заплатит 25 тысяч шекелей за очернение поэтессы в соцсетях
AP Photo/Patrick Semansky

Мировой суд Хайфы приговорил литературного критика Махмуда Мраи из деревни Мешхед к выплате 25 тысяч шекелей компенсации поэтессе Мисе Сах из Арабэ, признав его виновным в очернении поэтессы в социальных сетях.

Доктор Миса Сах, специалистка по разработке образовательных программ, писательница, поэтесса, лауреат премий министерства культуры Израиля, Еврейского университета, Национальной библиотеки.

В своем иске Сах утверждала, что Мраи проводит в социальных сетях кампанию по ее очернению, не имеющую никакого отношения к литературе.

Ответчик, почетный член международной ассоциации арабских переводчиков и филологов, автор книг по грамматике арабского языка, утверждал, что речь идет о легитимной критике произведений Сах, и что иск – попытка "псевдопоэтессы" заставить замолчать критиков.

Судья Ури Гольдкорен, изучив 29 публикаций Мраи в соцсетях, пришел к выводу, что "заявление ответчика, что у него не было намерения нанести истице ущерб, не соответствует действительности".

Культура
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