Автор сериала "Бумажный дом" снимает фильм о советском лагере для Netflix

Автор сериала "Бумажный дом", испанский режиссер Анхель Вивас приступил к съемкам об одном из исправительно-трудовых лагерей СССР Карлаге с рабочим названием "Перемирие". Проект снимается по закажу стриминговой платформы Netflix в копродукции казахстанских и испанских кинокомпаний.

Главные роли в картине играют Мигель Эрран ("Бумажный дом") и Арон Пипер ("Элита"), а также актеры из Казахстана Дина Тасбулатова, Алтынай Ногербек, Сергей Уфимцев и Фараби Аккозов.

Изначально планировалось, что съемки пройдут в Казахстане, однако позже продюсеры приняли решение построить декорации Карлага возле испанского города Бильбао. По словам директора кинокомпании Plano a Plano Цезаря Бенитеса, которая отвечает за съемки, в Испании будет воссоздана атмосфера советского лагеря по архивным документам. По плану, съемки продлятся два с половиной месяца. Продюсеры рассчитывают, что картина будет показана на ведущих международных кинофестивалях в следующем году.

Карлаг – один из самых больших исправительно-трудовых лагерей в СССР, действовавших в 1930-1959 годах. Был расположен в Карагандинской области, состоял в системе ГУЛАГ НКВД СССР.