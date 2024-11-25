Пионеры израильского хип-хопа воссоединились после 12-летнего перерыва

Израильская группа Shabak S (שב''ק ס') выпустила первую за 12 лет новую композицию – "אמן". Музыканты также объявили о том, что в декабре планируется к выходу их шестой по счёту студийный альбом.

Предыдущая пластинка, "פרה פרה", была издана в далёком 2012 году, а с 2014-го деятельность ансамбля была поставлена на паузу ввиду того, что сооснователь группы, Дани Нив, более известный под псевдонимами Муки и Муки Ди, сосредоточился на сольной карьере.

Shabak S – первопроходцы израильского рэпа. История ансамбля восходит к 1992 году, когда в городе Явне был сформирован первый состав; год спустя группа выиграла конкурс молодых исполнителей, организованный популярным в те годы клубом "Roxanne".

Дебютный альбом Shabak S, изданный в 1995-м, считается одним из первых, если не самым первым полноформатным релизом в Израиле в стиле хип-хоп – саунд ансамбля в те времена во многом опирался на стилистику популярной американской группы Beastie Boys, сочетавшей хип-хоп с рок-музыкой (а псевдоним Муки Ди был прямой отсылкой как Майку Ди из Beastie Boys).

Продюсерами новых песен группы стали Михаэль Коэн (כהן) и Эли Равив (он же צוקוש), представители более молодого поколения израильских хип-хоп-музыкантов (Равив появился на свет в год издания первого альбома Shabak S).