Загадочная гибель актера Джина Хэкмена и его жены. Опубликованы данные следствия

Как сообщалось ранее, знаменитый актер Джин Хэкмен (95 лет) и его жена, пианистка Бетси Аракава (63) были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе (Нью-Мексико, США). В доме также была найдена мертвой их собака.

СМИ сообщают, что тело Джина нашли в боковой комнате рядом с кухней, а Бетси – на полу в ванной. Следов ранений на них не было. Не обнаружено и утечки угарного газа.

Как пишет New York Times, рядом с телом Бетси на столешнице в ванной комнате были обнаружены открытый флакон с рецептурными препаратами и разбросанные таблетки. Около нее лежал обогреватель.

Тело Хэкмена лежало так, будто он "внезапно упал", говорится в полицейском отчете.

Зафиксированы следы разложения тел. Дату гибели Джина и Бетси установит судебно-медицинская экспертиза.

Мертвая немецкая овчарка лежала примерно в 4 метрах от хозяйки. При этом две другие собаки Джина и Бетси бегали по территории приусадебного участка.

Юджин Аллен (Джин) Хэкмен родился 30 января 1930 года. За свою кинокарьеру, которая длилась около 40 лет, он снялся более чем в 90 фильмах, получил две премии "Оскар" ("Французский связной", 1971, и "Непрощенный", 1992), две премии BAFTA и четыре премии "Золотой глобус". Его также номинировали на "Оскар" за роли в фильмах "Бонни и Клайд" (1967), "Я никогда не пел для своего отца" (1970) и "Миссисипи в огне" (1988). Популярность ему также принесли роли в фильмах "Супермен" (1978 и 1980), "Приключение "Посейдона"" (1972), "Пугало" (1973), "Разговор" (1974), "Мост слишком далеко" (1977), "Под огнем" (1983), "Власть" (1986), "Свободные пушки" (1990), "Фирма" (1993), "Быстрый и мертвый" (1995), "Птичья клетка" (1996), "Враг государства" (1998), "В тылу врага" (2001) и др.

Дважды был женат. Есть две дочери от первого брака. В браке с Бетси Аракавой состоял с 1991 года. Пара предпочитала уединенную жизнь.