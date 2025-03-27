Фильм о кумире "Нетурей карта" и ЛГБТ-сообщества победил на фестивале в Париже

Картина "Якоб Де Хан: Голос вне времени" режиссера Цви Ланцмана, спродюсированная корпорацией "Кан", была признана лучшим документальным фильмом фестиваля израильского кино в Париже. Фильм рассказывает об авторе первого ЛГБТ-романа в Нидерландах и активисте антисионистского движения в Палестине Якобе Де Хане. Поздравляя команду картины с наградой, жюри фестиваля отметило, что "Якоб Де Хан: Голос вне времени" – новаторская лента, представляющая нестандартный взгляд на израильское общество и историю страны до создания государства Израиль. "В нем есть свобода и непредвзятый взгляд кинематографиста, – говорится в обращении жюри. – Как и главный герой, который пишет свою собственную судьбу, режиссер не следует предопределенному пути, а добавляет в историю множество сюжетных линий и точек зрения".

Якоб де Хан родился в Нидерландах в 1881 году, изучал право, писал статьи в социалистические журналы. После выхода в свет его повести Pijpelijntjes в 1901 году Хана обвинили в гомосексуализме, ему пришлось отказаться от сотрудничества с социал-демократами, которые критически отнеслись к его книге. Изучал проблемы антисемитизма, помогал евреям России в их противостоянии с царской властью. После Первой мировой войны переехал в Палестину, где мечтал о воплощении сионистских идей. Однако быстро разочаровался, после чего познакомился с равом Йосефом Хаимом Зоненфельдом, который возглавлял антисионистскую общину. После смерти Зоненфельда его радикально настроенные последователи создали движение "Нетурей карта", противостоящее существованию государства Израиль. Де Хан стремился наладить контакты с лидерами арабского мира в обход сионистских движений. 1 июля 1924 года он был застрелен на пороге синагоги больницы "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. В его убийстве обвинили активиста сионистского движения "Хагана" Авраама Техоми. День смерти Де Хана считается датой скорби и гордости и для ультраортодоксов "Нетурей карта" в Иерусалиме, и для ЛГБТ-сообщества Амстердама.