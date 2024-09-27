В возрасте 89 лет умерла британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая за свою долгую кинокарьеру более 50 ролей, в том числе профессора Макгонагалл в фильмах о "Гарри Поттере" и графиню Грэнтем в сериале "Аббатство Даунтон".

Мэгги Смит – двукратный лауреат премии "Оскар", семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии "Золотой глобус", четырехкратный лауреат "Эмми" (2003, 2011, 2012, 2016), пятикратная обладательница премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии "Тони" и почетной премии Лоуренса Оливье. Дама-Командор ордена Британской империи (1990), кавалер ордена Кавалеров Почета (2014).