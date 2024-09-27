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Культура

Умерла британская актриса Мэгги Смит

время публикации: 27 сентября 2024 г., 16:25 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 16:34
Мэгги Смит
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File

В возрасте 89 лет умерла британская актриса Мэгги Смит, сыгравшая за свою долгую кинокарьеру более 50 ролей, в том числе профессора Макгонагалл в фильмах о "Гарри Поттере" и графиню Грэнтем в сериале "Аббатство Даунтон".

Мэгги Смит – двукратный лауреат премии "Оскар", семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии "Золотой глобус", четырехкратный лауреат "Эмми" (2003, 2011, 2012, 2016), пятикратная обладательница премии Гильдии киноактеров США, лауреат премии "Тони" и почетной премии Лоуренса Оливье. Дама-Командор ордена Британской империи (1990), кавалер ордена Кавалеров Почета (2014).

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