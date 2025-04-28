Звезда сериала "Тахрир" сыграет в новом сезоне "Фауды"

Израильский актер арабского происхождения Али Али ("Тахрир") присоединился к команде пятого сезона сериала "Фауда". Об этом сообщает сайт "Мако".

Али Али сыграет одного из боевиков спецподразделения террористической организации ХАМАС "Нухба" Али Абу Захара.

Кастинг-директор проекта признается, что подобрать актеров-арабов на роль террористов после 7 октября стало очень сложно – никто не хочет играть боевиков.

Одной из самых ярких ролей Али Али стал образ лидера египетских исламистов Дахрури, который возглавляет атаку на израильское посольство во время протестов в Каире.

Помимо Али Али, к команде пятого сезона "Фауды" присоединились французская звезда Мелани Лоран ("Бесславные ублюдки"), Йонатан Давид Судай ("Шабабники") и Эмма Лазаров. Съемки проекта уже стартовали, частично они пройдут во Франции.