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Культура

Звезда сериала "Тахрир" сыграет в новом сезоне "Фауды"

Израильское Кино
Сериал
время публикации: 28 апреля 2025 г., 11:28 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 11:28
На съемках "Фауды"
AP Photo/Oded Balilty

Израильский актер арабского происхождения Али Али ("Тахрир") присоединился к команде пятого сезона сериала "Фауда". Об этом сообщает сайт "Мако".

Али Али сыграет одного из боевиков спецподразделения террористической организации ХАМАС "Нухба" Али Абу Захара.

Кастинг-директор проекта признается, что подобрать актеров-арабов на роль террористов после 7 октября стало очень сложно – никто не хочет играть боевиков.

Одной из самых ярких ролей Али Али стал образ лидера египетских исламистов Дахрури, который возглавляет атаку на израильское посольство во время протестов в Каире.

Помимо Али Али, к команде пятого сезона "Фауды" присоединились французская звезда Мелани Лоран ("Бесславные ублюдки"), Йонатан Давид Судай ("Шабабники") и Эмма Лазаров. Съемки проекта уже стартовали, частично они пройдут во Франции.

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Звезда "Бесславных ублюдков" сыграет в новом сезоне "Фауды"