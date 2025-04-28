Джон Литгоу шокирован нападками из-за съемок в "Гарри Поттере"

Актер Джон Литгоу ("Конклав", "Мир глазами Гарпа") подвергся нападкам со стороны поклонников, когда согласился участвовать в новом сериале HBO по книгам Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Актер признался, что для него это стало абсолютной неожиданностью, однако отказываться от проекта он не планирует.

"Для меня это было важным решением, потому что, вероятно, это последняя большая роль, которую я сыграю, – говорит Литгоу, которому в октябре исполнится 81 год. – Это контракт на восемь лет, так что я думал только о смерти и о том, что это будет отличная роль для ухода".

Однако когда в прессе появилась информация об участии Литгоу в поттериане, актер неожиданно подвергся критике. Первым тревожным сигналом стало открытое письмо публицистки Даники Эллис, которая обратилась к Литгоу с призывом к Литгоу отказаться от роли. "Сегодня я обращаюсь к вам с просьбой отказаться от участия в проекте, связанном с "Гарри Поттером", написала Эллис. – Ваше имя придаёт легитимность экранизации и тем самым помогает укреплять платформу Джоан Роулинг, которую она использует для борьбы против прав трансгендерных людей. Ваш уход стал бы важным сигналом для трансгендерной молодежи о том, что их жизнь и достоинство важнее, чем верность фэнтезийной франшизе. Это решение соответствовало бы тем ценностям, которые вы выражали на протяжении всей своей карьеры – как в интервью, так и в своих ролях".

Однако, судя по комментариям актера, он не станет отказываться от проекта и надеется вскоре познакомиться с Джоан Роулинг, чтобы спросить ее о том, как она справляется с нападками.

Напомним, что писательница подверглась критике со стороны фанатов франшизы и актеров, исполнявших главные роли в фильмах по ее книгам, в 2020 году. Скандал был вызван серией постов Роулинг в социальных сетях, в которых она утверждала, что существование трансгендерных людей уничтожает реальность, переживаемую женщинами. Вскоре после этого актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт выступили с заявлениями, в которых выразили несогласие с позицией писательницы. Позже Роулинг заявляла, что не существует трансгендерных детей, просто взрослые заражают их своей идеологией. Роулинг также выступала против закона о защите прав трансгендеров, принятом в Шотландии. Роулинг тогда написала, что новый закон "придает больше ценности чувствам мужчин, презентующих свою женственность, чем правам и свободам настоящих женщин и девочек".

Вскоре после того, как HBO анонсировал сериал по "поттериане", глава компании Кейси Блойс сообщила журналистам, что Роулинг "очень активно участвует в процессе выбора сценариста и режиссёра", а её высказывания против трансгендерных людей "никак не повлияли на подбор актёров, сценаристов и членов съёмочной группы" для сериала.