Фильм израильско-"палестинского" актера включен в программу Каннского кинофестиваля

Израильский актер Тауфик Бархум представит на Каннском кинофестивале свой дебютный фильм – короткометражную ленту "Я рад, что ты мертв". Фильм рассказывает о двух братьях, которые "возвращаются на остров своего детства, где похоронены темные тайны из прошлого", как гласит пресс-релиз.

Главные роли в картине исполнили сам режиссер и актер Ашраф Бахрум, звезда израильского и голливудского кино. Картина претендует на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в программе короткометражных фильмов. Однако включать эту ленту в список израильских представителей в Каннах ошибочно, поскольку официально страны-производители картины – Палестина, Франция и Греция.

Тауфик Бархум называет себя "палестинцем", хотя родился он в 1990 году в арабской деревне Эйн-Рафа, к западу от Иерусалима, на международно признанной территории Израиля.

Это уже второе появление Тауфика Бархума на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В 2022 году он сыграл главную роль в картине "Мальчик с небес", которая претендовала на "Золотую пальмовую ветвь". Сейчас Бархум снимается в библейской драме Теренса Малика "Путь ветра".

Израиль представлен на предстоящем фестивале двумя лентами – "Да" Надава Лапида и "Мама" Ор Синай. 78-й Каннский кинофестиваль пройдет с 13 по 24 мая.