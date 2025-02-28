Песня надежды в дни боли: The Pitches с акапельным исполнением "Autumn Leaves" на иврите

Израильский женский акапелла-клуб The Pitches представляет второй сингл из будущего альбома – вокальную интерпретацию всемирно известного джазового стандарта "Autumn Leaves". Впервые в истории эта композиция исполняется на иврите женским акапелла-ансамблем.

В основу легла поэтическая адаптация текста, созданная известным израильским поэтом Йехиэлем Мохаром (1921-1969). Его перевод отражает характерные особенности эпохи 50-60-х годов: упоминания шарманки и литературных альманахов с продолжениями создают особую ностальгическую атмосферу того времени – и певицы постарались добавить некий ретро-флёр как в звучании, так и в клипе.

The Pitches создали изысканную вокальную аранжировку, где интересные гармонические и полифонические решения придают новое эмоциональное звучание знакомой мелодии. Особую глубину произведению придает исполнение на иврите, раскрывающее новые грани этой всемирно известной композиции.

"В это непростое для Израиля время, когда страна находится в состоянии войны после трагических событий 7 октября, а наши заложники все еще удерживаются в плену, мы решили исполнить эту романтическую композицию на иврите, чтобы поддержать наших соотечественников, а особенно всех женщин Израиля. Мы хотим подарить им 3,5 минуты передышки от постоянного стресса и тревоги, пригласив в мир красивой музыки и эстетичного видеоряда," – отмечают певицы.

Видеоклип был снят силами самих участниц в живописном парке Эйн Хемед во время осеннего листопада в ноябре прошлого года.

The Pitches возник в 2017 году в Холоне как содружество единомышленниц, где главным критерием при создании коллектива была совместимость и приятные личные качества. Со временем участницы ансамбля стали по-настоящему близкими подругами, которые проводят время вместе не только на репетициях и концертных выступлениях, но и при совместных выходах на культурные мероприятия, семинары и мастер-классы, они вместе путешествуют по стране и создают атмосферу праздника по любому поводу. Их репетиции всегда сопровождаются смехом, а не только упражнениями на опору и дикцию. Каждое выступление The Pitches наполнено искренней радостью совместного творчества, которая неизменно передается слушателям.

Ранее певицы выпустили акапелла версию на известную рок-балладу "ONE" от U2, и на иврите эта знаменитая песня зазвучала призывом к народу Израиля сплотиться, поддерживать и уважать друг друга (перевод: Эрез Брикнер).

Новый проект, над которым работают певицы, это переведенная на иврит всеми любимая серенада Трубадура "Луч Солнца Золотого". А к победе Израиля вокальный клуб планирует выйти с ивритским переводом незабываемой "Как прекрасен этот мир".

Все эти композиции станут частью альбома, включающего десять известных песен, исполненные впервые на иврите и акапелла, плюс оригинальные клипы к ним.