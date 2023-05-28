Названы лауреаты 76-го Каннского кинофестиваля, Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Траектория падения"

Обладателем Золотой пальмовой ветви, главной награды 76-го Каннского кинофестиваля, стала картина "Траектория падения" французского режиссера Жюстин Трие. Фильм-победитель рассказывает о немецкой писательнице, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Ее подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности матери.

76-Й КИНОФЕСТИВАЛЬ В КАННАХ. ФОТОРЕПОРТАЖИ

Открытие: звездная церемония

Парад звезд: возвращение Натали Портман

Борьба со СПИДом: благотворительный вечер amfAR

Вторую по значимости награду – Гран-при фестиваля – получила военная драма "Зона интересов" режиссера Джонатана Глейзера.

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Лучшим режиссером назван француз вьетнамского происхождения Чан Ань Хунг за фильм "Рагу Додена Буффана".

Приз жюри достался картине "Опавшие листья" режиссера Аки Каурисмяки.

Лучшим актером назвали Кодзи Якусе за роль в фильме "Прекрасные дни" режиссера Вима Вендерса.

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Награду за лучшую женскую роль получила Мэрвэ Диздар за работу в картине "О сухой траве" режиссера Нури Бильге Джейлана.

Приз за лучший сценарий получил Юдзи Сакамото за фильм "Монстр" Хирокадзу Корээда.

Награда "Золотая камера" за дебютный фильм досталась ленте "Внутри оболочки желтого кокона" режиссера Тхиена Ан Фама, представленной в программе "Двухнедельник режиссеров".