Рахманинов и Nirvana: объявлен второй концерт памяти Павла Кушнира в Тель-Авиве

19 мая в Тель-Авиве состоится второй концерт памяти Павла Кушнира – пианиста, писателя и просветителя, трагически погибшего в тюрьме Биробиджана в ходе голодовки, объявленной в знак протеста против полномасштабного вторжения российских войск в Украину. На сцену выйдут четверо выдающихся русскоязычных музыкантов Израиля: Денис Бурштейн, Евгений Брахман, Игорь Горский и Оксана Яблонская. В промежутках между выступлениями отрывки из интервью Кушнира, а также из его экспериментального романа "Русская нарезка", переизданного в Европе после смерти музыканта, прочтёт актёр Анатолий Белый.

Первый концерт, посвящённый жизни и творчеству Павла Кушнира, с успехом прошёл в Тель-Авиве в декабре 2024 года.

Как и то мероприятие, предстоящее выступление преследует две цели – спасти от забвения имя замечательного музыканта, а также собрать средства на продолжение работы стипендии имени Кушнира. По замыслу организаторов, стипендия предоставляется талантливым молодым музыкантам, покинувшим Россию, Украину и Беларусь после начала полномасштабной войны и испытывающим трудности с продолжением обучения на новом месте. В экспертный совет стипендии входят всемирно известные артисты, такие как Михаил Шиляев, Евгений Кисин и Александр Брусиловский. Недавно фонд Павла Кушнира впервые выпустил в свет запись прелюдий Рахманинова в исполнении покойного пианиста, ранее доступную только в виде любительских видеороликов.

В программу тель-авивского концерта 19 мая войдут как раз рахманиновские прелюдии – сочинение, которое Кушнир любил, изучал и исполнял, – а также песни рок-группы Nirvana, аранжированные для фортепиано Алексеем Курбатовым. Павел Кушнир обладал широчайшим кругозором, не зацикливаясь на единственном музыкальном стиле или языке – в его теоретических сочинениях Рахманинов шёл бок о бок с Куртом Кобейном. Программа концерта – дань характерному подходу артиста, которого всегда интересовала как классическая, так и популярная музыка.

Мероприятие состоится в зале "Студия Аннет" музыкального центра имени Фелисии Блюменталь в Тель-Авиве 19 мая. Адрес – Шауль а-Мерец, 2. Начало – в 20:00, билеты доступны по ссылке.