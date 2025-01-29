Британец установил мировой рекорд, посетив 42 музея менее чем за 12 часов

Британец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посетив 42 музея менее чем за 12 часов.

В пресс-релизе Книги рекордов Гиннесса сообщается, что Бэн Мелхэм начал свой маршрут 25 октября в 9:03 утра с Музея Королевского фармацевтического общества в Восточном Лондоне и завершил его в 7:58 вечера в Королевской академии художеств в центре города.

За это время мужчина успел посетить больше 40 музеев, начиная от знаменитых достопримечательностей, таких как Музей естественной истории, Тауэр и Британский музей, и заканчивая самым маленьким национальным музеем Великобритании – Музеем сэра Джона Соуна.

Мелхэм поделился, что на идею побить рекорд его вдохновило чтение Книги рекордов Гиннесса с детьми. По его словам, после обсуждения, насколько сложно будет побить мировой рекорд, дети бросили своему отцу вызов, в котором он не смог отказать.

Теперь британец ставит цель побить мировой рекорд по количеству посещенных музеев за год. На прошлой неделе, с момента начала своего марафона в октябре, он посетил 85 музеев, делая отчеты о своем путешествии в социальных сетях.