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Досуг

Завершен 75-й Каннский кинофестиваль. Список победителей

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Режиссер Рубен Эстлунд (справа) с коллегами
Vianney Le Caer/Invision/AP

Вечером в субботу, 28 мая, состоялась торжественная церемония закрытия 75-го Каннского кинофестиваля, во время которой были объявлены лауреаты. Фестиваль проходил с 17 мая.

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Обладателем главного приза, "Золотой пальмовой ветви", стал фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда "Треугольник печали". Главные герои – пара моделей, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте; когда судно тонет, парень и девушка оказываются на необитаемом острове в окружении миллиардеров и уборщицы; из всех пассажиров лишь уборщица знает, как ловить рыбу, а значит – как выжить в сложившихся обстоятельствах. По словам режиссёра, на создание фильма его вдохновила теория Карла Маркса.

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Победители в других номинациях:
Гран-при – "Звезды в полдень" (Клер Дени) и "Близко" (Лукас Донт)
Лучший режиссер – Пак Чхан-ук ("Решение уйти")
Лучший сценарий – Тарик Салех ("Парень с небес")
Лучшая мужская роль – Сон Кан-хо ("Посредник")
Лучшая женская роль – Зара Амир Эбрахими ("Священный паук")
Приз жюри – "Иа" (Ежи Сколимовский) и "Восемь гор" (Шарлотта Вандермерш и Феликс ван Гронинген)
"Золотая камера" – War Pony (Райли Кио и Джина Гаммелл)
Специальный приз в честь 75-летия кинофестиваля – "Тори и Локита" (братья Люк и Жан-Пьер Дарденны)
"Особый взгляд" (Un Certain Regard, секция посвящена арт-хаусным фильмам и проходит параллельно с основным конкурсом):
Гран-при – "Худший" режиссеров Лизы Акока и Романа Гере (Франция)
Приз жюри – "Страна радости" режиссера Саима Садига (Пакистан)
Лучший режиссер – Александр Белц за фильм "Метроном"
Лучший сценарий – Маха Хадж за фильм "Средиземноморская лихорадка"
Приз жюри достался французскому режиссеру Лоле Куиворон за фильм "Родео".

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// https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 28 Мая 2022
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