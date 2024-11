Барри Кеоган сыграет Ринго Старра в байопике Сэма Мендеса

Режиссер Сэм Мендес ("Американская красота", "Скайфол") приступает к реализации большого проекта о группе The Beatles – постановщик снимет четыре фильма-байопика о членах культовой группы. Первая картина серии расскажет историю барабанщика The Beatles Ринго Старра, которого сыграет ирландский актер Барри Кеоган ("Банши Инишерина", "Солтберн"). Об этом сообщил сам Ринго Старр в интервью Entertainment Tonight. "Я считаю, что он великолепен, – сказал музыкант. – Я слышал, он уже берет уроки игры на барабанах. Надеюсь, не слишком много". Правда, официального подтверждения от студии Sony Pictures, которые отвечают за проект, пока нет. Четыре фильма об участниках The Beatles должны выйти в 2027 году.

Если слухи об участии Барри Кеогана в байопике о Ринго Старре подтвердятся, это будет самый большой голливудский проект, в котором примет участие ирландский актер. Сегодня Кеоган один из самых востребованных ирландских актеров. Он был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус" и стал лауреатом премии BAFTA за роль в картине "Банши Инишерина" Мартина Макдонаха. Сейчас занят в продолжении сериала "Острые козырьки" для стримингового гиганта Netflix по приглашению Киллиана Мерфи.