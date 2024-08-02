"Ко мне идёт хрустальный человек". Александр Дельфинов в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Гостем передачи стал поэт Александр Дельфинов – первый человек, ответивший на вопрос семилетней девочки "Как это – болеть душой?", рассказывая о себе.

Отвечая на детский вопрос, говорит, что совесть подобна "микро-эринии" (эринии – в древнегреческой мифологии богини мести).

Говоря о таланте, поясняет, что есть два вида таланта: 1 – случайный, проявляющийся в детстве – у этого нет объяснения; 2 – привнесенный, когда человек через практику проникает в мир искусства.

Короткая цитата из долгого ответа о Боге: "Бог и молитвы наши – это разговор с собой... Бог – это мы, каждый из нас".

Детский вопрос: "Какая песенка о тебе?" Дельфинов читает стихотворение, написанное накануне:

Хрустальный человек идёт ко мне,

Где он шагнёт – рассыплются осколки,

А я остекленел спиной к стене,

И кожу мне карябают иголки.

А он всё ближе, губы – два угла

Дробятся в призматической ухмылке,

Бутылка бьётся, рухнув со стола,

Звенят слова в расколотом затылке.

Какой поставить правильный хештег?

Пространство раскаляется как сталь же,

Ко мне идёт хрустальный человек,

Всё ближе он, всё дальше, ближе, дальше.

Свою поэзию, во всяком случае детскую, он сравнивает с легальными сертифицированными лекарствами.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Козыревым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].

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