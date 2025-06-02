"Умею разговаривать с жертвами и с палачами". Венедиктов в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос".

Гостем передачи вновь стал Алексей Венедиктов – журналист, радио- и телеведущий, медиаменеджер и общественный деятель, бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы".

На сей раз передача была записана в студии: Венедиктов находится в Израиле, где представляет принадлежащий ему исторический журнал "Дилетант".

"Вера – костыль, на который ты можешь перегрузить свои грехи", – отвечает на один детских вопросов агностик Венедиктов.

Мальчик 13 лет спросил: "Во что ты не веришь?" Ответ: "Я не верю в то, что каждый человек изначально подл".

Маленькая девочка спросила: "Я ты видел стрррашное?" Алексей говорит, что самым страшным был увиденный расстрел людей во дворце президента Чечни Дудаева в ноябре 94-го года. После которого палачи там же курили и смеялись.

Детский вопрос: "Зачем талант дается людям?" Ответ: "Чтобы люди были разными. Скука, если бы люди были одинаково талантливы или одинаково бесталанны". Венедиктов считает, что бесталанных людей не бывает.

Свой главный талант он описывает так: "Я умею разговаривать с людьми – с жертвами и с палачами, с детьми и с глубокими стариками, с людьми любых профессий".

14-летний мальчик спросил: "Какое самое важное качество человека?" Ответ: "Преданность. Дал слово человеку – держись, даже если ты с ним не согласен".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Алексеем Венедиктовым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес [email protected].