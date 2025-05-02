Галь Гадот представит в Каннах фильм о Второй мировой войне

Галь Гадот и Маттиас Шонартс сыграют главные роли в триллере о Второй мировой войне "Руина" режиссера Ники Каро ("Жена смотрителя зоопарка", "Мулан").

Галь Гадот. Фотогалерея

Действие фильма "Руина" происходит в Германии после Второй мировой войны. В центре сюжета – недавно освобожденная заключенная из лагеря (Гадот), которая вынуждена заключить необычный союз с немецким солдатом (Шонартс), чтобы отомстить отряду СС.

Сценарий "Руины" возглавил черный список Голливуда в 2017 году (список сценариев, которые пока не получили воплощения, но имеют большой шанс быть принятыми в производство). Авторы сценария Каз Фирпо и Райан Фирпо, авторы картины "Вечные" киновселенной Marvel. Проект фильма будет представлен на кинорынке Каннского кинофестиваля для привлечения международных инвестиций.