Израильское исследование: загрязнение воздуха становится критическим фактором развития аутизма

Новое исследование показывает, как распространенные загрязнители воздуха могут влиять на развитие мозга.

В своем обзоре израильские ученые из Еврейского Университета в Иерусалиме пришли к выводу, что развитие неврологических расстройств, включая расстройство аутистического спектра (ASD), может быть вызвано загрязнением окружающей среды.

Исследователи выделили несколько путей, посредством которых загрязнители воздуха влияют на развитие аутизма. В их список вошли: нитрозативный стресс, вызванный оксидом азота (NO), нейровоспаление и окислительный стресс, эпигенетические модификации, нарушение регуляции метаболических путей, работы нейромедиаторных и эндокринной систем.

Особую тревогу вызывает открытие, что мельчайшие частицы, особенно PM2.5, и соединения оксидов азота (NO), способны проникать через плаценту и воздействовать на развитие мозга плода. Это открытие ставит важные вопросы о мерах предосторожности для беременных женщин, живущих в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

"Исследование показывает, что люди с генетической предрасположенностью к ASD могут быть более уязвимы к вредным последствиям загрязнения воздуха, – отмечает Хайтам Амаль, профессор Еврейского Университета и старший автор исследования. – Это взаимодействие между генетическими и экологическими факторами открывает новые пути для понимания сложной этиологии ASD".