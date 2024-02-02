"Молитвы хороших людей", послы, адвокаты, политики и спецслужбы: как вытаскивали из Таиланда группу "Би-2"

Рано утром в четверг, 1 февраля, шестеро музыкантов группы "Би-2" прилетели рейсом из Бангкока в Международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Накануне в Израиль прилетел один из солистов группы, Лева-Би-2 (Егор Бортник). Таким образом завершилась история, участниками которой стали десятки частных лиц и дипмиссий, объединенные одной целью – не допустить возвращения музыкантов в Россию, где, если верить российским политикам, участников "Би-2" ожидали суд и тюрьма.

Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побеседовала с музыкантами и их друзьями и попыталась воссоздать события последней недели.

"На нас поступил заказ"

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25 января, после выступления группы в клубе Illuzion в Патонге на острове Пхукет, в гримерную постучалась местная полиция и сообщила всем семерым находившимся там музыкантам, что они нарушили законодательство Таиланда, выступая без надлежащего разрешения на работу. По словам участников группы, они ничего не знали о нарушении закона, поскольку полностью доверяли организатору их концертов в Таиланде продюсеру Максиму Волкову, не впервые работавшему с группой. Интересно, что в нарушении закона обвинили именно музыкантов, а не их местного продюсера.

26 января задержанных доставили в суд, где они признали себя виновными в административном нарушении и выплатили соответствующий штраф. Музыканты говорят, что им даже в голову не приходило на тот момент нанять адвоката, потому что они уже поняли, что нарушили закон, и не возражали против того, чтобы понести наказание.

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После суда семерых задержанных доставили в местное управление иммиграционной службы, где у них начали появляться подозрения о том, что их задержание может иметь политическую подоплеку.

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В пользу этих подозрений говорили, в частности, публикации в российских СМИ и пабликах. Например, телеграм-канал Mash сообщал, что арест группы запрашивало генкольсутство России в Таиланде. У этой информации нет официального подтверждения, но отметим, что корреспондент РИА Новости в Бангкоке прилетел на Пхукет, чтобы присутствовать на суде по мелкому административному нарушению музыкантам.

О "российском следе" в задержании музыкантов также заявлял СМИ политик Дмитрий Гудков. По словам Гудкова, генконсул РФ в Таиланде Владимир Соснов ранее выслал властям Таиланда "черный список" российских деятелей культуры, в запрете на концерты и депортации которых в РФ при их появлении в Таиланде была заинтересована Россия.

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Интересно, что сам Соснов сразу после задержания музыкантов стал выступать с заявлениями о том, что, согласно таиландским законам, депортация происходит в ту страну, с паспортом которой нарушитель пересек границы Таиланда (на самом деле, как утверждают юристы, это не так), а пятеро из семи задержанных въехали в Таиланд по российским паспортам.

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Когда участникам группы стало очевидно, что им может понадобиться помощь, они, пока у них еще не отобрали телефоны, стали звонить друзьям.

"Кстати, про владельца клуба, где нас задержали, потом нам объясняли, что у него в Патонге все власти и полиция "в кармане", и там облав не бывает. Это и все остальное говорило о том, что на нас поступил заказ. Причем на таком уровне, что сами мы ничего сделать не можем. Нам нужна была помощь и огласка. И я позвонил жене и Игорю Рубинштейну", – рассказывает Лева.

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Тем временем басист Максим Андрющенко позвонил своему другу, российскому политику в изгнании Дмитрию Гудкову.

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"Эта миграционная тюрьма называется IDC – Immigration Detention Center. А местные называют его IDC Resort, потому что там типа "возможно все". Коррупция в Таиланде жесточайшая, а в таких местах и подавно", – говорит Максим.

27 января, в субботу, к делу подключился израильский МИД. Российский оппозиционный политик Максим Кац, проживающий в Израиле, позже рассказывал в интервью журналисту Александру Плющеву, что обратился с просьбой о содействии к бывшему российскому олигарху, жителю Израиля Владимиру Гусинскому, который, по словам Каца, "знает всех в израильской политике". Как рассказал Кац, Гусинский, в свою очередь, обратился напрямую к министру иностранных дел Израиля Исраэлю Кацу, который уже в субботу отдал распоряжение соответствующему отделу МИДа заняться вызволением из Таиланда израильских граждан.

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По данным нашей редакции, МИД Израиля уже в субботу был в курсе ситуации.

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"Последний поворот в сторону аэропорта"

28 января, в воскресенье, друзья и родственники музыкантов начали искать им адвоката в Таиланде. Список адвокатов Игорю Рубинштейну, который находился на связи с консулом Израиля в Таиланде Эли Снэ, дали в израильском посольстве. Однако поиски адвоката были затруднены из-за выходных.

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Еще в субботу российские СМИ начали активно писать о том, что музыкантов должны доставить в иммиграционный центр в Бангкоке, откуда будут депортировать. Днем в воскресенье в комментариях под постом в официальном телеграм-канале группы появилось сообщение с предложением заработать 10-15 тысяч рублей, сфотографировав группу "Би-2" в Международном аэропорту Пхукета около девяти вечера. Примерно в это время из аэропорта вылетал прямой рейс в Москву.

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У близких музыкантов, увидевших это "предложение подработать", возникли опасения, что речь идет о похищении. Такие же опасения возникли, как рассказали нашей редакции осведомленные источники, в Иерусалиме и Вашингтоне (к этому моменту МИД Израиля уже попросил о содействии американских коллег).

Тем временем задержанным сообщили, что их перевозят в Бангкок. У одного из музыкантов, басиста Максима Андрющенко, оставался телефон.

"Я просто один телефон отдал, а про второй говорить не стал. Нас не обыскивали. В аппарате была таиландская сим-карта с местным номером, я установил там абсолютно чистый телеграм и переписывался с Гудковым. Когда нам сказали, что везут в Бангкок, Гудков попросил включить в телефоне геолокацию. Я уже потом узнал, что он "раздавал" эту локацию всей группе людей, которые пытались нам помочь, и они перепугались, что нас везут не в Бангкок, а в аэропорт. В какой-то момент я увидел сообщение от Гудкова: "Осталось 500 метров, это последний поворот в сторону аэропорта. Если вы его проедете, все хорошо", – рассказывает Максим.

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"Папа правда едет домой?"

29 января, в понедельник, участники "Би-2" уже были миграционной тюрьме в Бангкоке, и их сразу посетил консул Израиля в Таиланде Эли Снэ.

"Израильский консул, кажется, вообще всю эту неделю занимался только нами. Эли Снэ поразительный человек, супермен, я мало таких людей встречал", – говорит Лева.

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У задержанных уже был адвокат, утверждавший, что закон не мешает депортировать в Израиль музыкантов с израильским и двойным гражданством. Что касается трех членов группы, у которых только российские паспорта, то и они не обязаны возвращаться в Россию, и в таких случаях их могут депортировать, в том числе, в Стамбул, откуда они прилетели.

Как рассказывает Игорь Рубинштейн, в израильском консульстве в тот день испытывали "осторожный оптимизм" по поводу возвращения домой трех из четырех израильских музыкантов группы. Четвертый израильтянин, Шура-Би-2, который въехал в Таиланд по австралийскому паспорту, находился на связи с консульством Австралии.

В некоторых ивритоязычных СМИ уже публиковали неподтвержденную информацию о том, что якобы завтра израильские граждане вернутся домой. После одной из таких публикаций дочь одного из задержанных израильтян написала Рубинштейну: "Папа правда едет домой?"

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Во вторник, 30 января, оказалось, что эти радужные публикации были далеки от истины.

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой, также известный как непосредственный исполнитель убийства Александра Литвиненко, объявил в своем телеграм-канале, что музыкантам "Би-2" в случае возвращения в Россию грозит тюрьма. "Скоро играть и петь они будут на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников", – написал Луговой.

В тот же день миграционную тюрьму посетили сотрудники российского консульства, после чего задержанных перевели из отдельной камеры в общую, на 84 человека, и решение об освобождении и депортации в Израиль израильских граждан было отменено.

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"Там люди как будто застряли вне пространства и времени"

Центр временного содержания для нелегалов в Бангкоке предназначен для иностранцев, ожидающих депортации. Фактически там находятся люди, у которых либо нет денег на билет на самолет, либо они по каким-то причинам не хотят или не могут вернуться домой. Красочнее всего рассказывает про таиландскую тюрьму Максим Андрющенко:

"Там люди как будто застряли вне пространства и времени. Либо там быстро сходят с ума, потому что жить нормально в таких условиях невозможно, либо каким-то образом перестраиваются и подстраиваются под эти жуткие условия. Свет не выключают никогда, ты быстро перестаешь ориентироваться во времени. Прогулка два раза в неделю по узкому дворику. Спят практически прижавшись друг к другу в позе "солдатика". Но прямо в камере есть "магазин", где можно купить воды, например. Как вообще в Таиланде, где при наличии денег все можно купить. Я познакомился там с огромным количеством прекраснейших людей. Кто-то шьет, кто-то рисует картины. Один японец вообще сразу мне мой портрет подарил. Но первым человеком, с которым я там познакомился, был Игорь. Он сидит там уже семь месяцев, и все это время записывает истории людей в камере. Вместе с ним очень интеллигентный немолодой человек из Украины, из Бучи. Он там уже больше двух лет, и не может собрать деньги на билет. Я предложил ему, когда выйду, купить билет, если он пообещает, что не бросится сразу в военкомат. Но он сказал, что не может этого обещать, его сын пропал без вести. Ему 58 лет, какая война. Там корейцы, китайцы, малайзийцы. Кого там только нет. Например, сингапурец, полиглот, знает кучу языков. Игорь его за три недели русскому научил. Или наоборот, есть афганец с русским паспортом, который ни слова не знает по-русски, хотя в камере два русских слова "заебал" и "пиздец" знают вообще все, только этот афганец запомнить не может. В камере очень четкие правила, которые все соблюдают. Коврики должны лежать на таком-то расстоянии, ноги надо мыть вовремя. Вообще правил очень много. А еще нам показывали, как спят елочкой. Игорь рассказал, что на Рождество в камере было не 84 человека, а 124. И тогда оказалось, что все могут поместиться, если будут спать "елочкой". Еда несъедобная, и мы ее не ели, только воду пили. А потом, когда выходили, увидели в коридоре чаны с рисом, а из них жрут огромные крысы".

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"Я ни секунды не сомневался, что меня вытащат, но очень переживал за ребят"

Во вторник, 30 января, освободили только Леву – как единственного, кто въехал в Таиланд по израильскому паспорту.

"За себя я не боялся ни секунды. Я не сомневался, что меня вытащат, но очень переживал за ребят. Но на тот момент были уже подключены серьезные силы, и я верил, что все закончится хорошо", – говорит Лева.

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И действительно, музыкантами уже на тот момент вплотную занималось не только израильское консульство, но и американское, немецкое, австралийское и британское – жена пианиста Глеба Колядина, который живет в Великобритании, обратилась к депутату от своего округа.

Кроме того, Игорь Рубинштейн нашел другого адвоката, который взялся за дело иначе. Помимо активного общения с представителями тайских властей адвокат предложил компромиссный вариант – депортировать россиян в Россию через третью страну. Идея заключалась в том, чтобы купить билеты на рейс с пересадкой в Стамбуле, где музыканты смогли бы "исчезнуть". Как объясняет Максим Андрющенко, "потому что если таиландский чиновник откажется от взятки, его просто не поймут". Но иммиграционная служба Таиланда отказалась отправлять музыкантов в Россию транзитным рейсом.

Послу Израиля в Таиланде Орне Сагив удалось назначить на 31 января срочную встречу с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином. Однако утром 31 января таиландские СМИ сообщили, что премьер в связи с болезнью отменил все назначенные на среду мероприятия.

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"Шесть билетов на вечерний рейс"

Утром в среду, 31 января, Леву Би-2 встречали в "Бен-Гурионе" Игорь Рубинштейн, Максим Кац и Аббас Галлямов. Там же, в здании аэропорта, было написано письмо товарищам Левы в Бангкоке.

"Ян, Боря, Макс, Андрей, Глеб и Шурик… Мы услышали рассказ Левы о том, в каких ужасных условиях вы находитесь сейчас. Мы понимаем, что может возникнуть желание согласиться на что угодно, лишь бы покинуть тайскую тюрьму. Но важно помнить, что вам ни в коем случае нельзя в Россию… В случае попадания в Россию есть риск никогда не выйти из тюрьмы. Предпринимаются масштабные усилия для вашего освобождения…"

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Подписи: Лева Би-2, Игорь Рубинштейн, Дмитрий Гудков, Аббас Галямов, Максим Кац.

Это письмо было отправлено менеджеру группы, который его распечатал и должен был передать музыкантам, завернув в письмо сэндвич.

Опасения Левы, Рубинштейна, Гудкова, Галямова и Каца были вполне оправданы, как рассказывает Максим Андрющенко:

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"Мы знали, что есть огромное давление со стороны российского консульства и что тайские власти могут постановить, что мы подлежим депортации в Россию. Мы также знали, что принудительно нас депортировать не могут. Еще мы знали, что если израильтян израильский консул еще может вытащить, то мы можем еще долго так сидеть. Поэтому действительно такая дилемма была – согласиться на депортацию в Россию или остаться сидеть и ждать, пока про нас забудут. В итоге мы все же решили ждать".

Письмо своих товарищей, в которое действительно успели уже завернуть сэндвич, музыканты так и не прочли, потому что через час после того, как оно было написано и отправлено, Игорю Рубинштейну позвонил консул Израиля в Бангкоке Эли Снэ и сказал срочно купить шесть билетов на вечерний рейс "Эль-Аля" в Тель-Авив. Игорь рассказывает об этом так:

"Проверяем – рейс забит. Билетов нет. Начинаем искать в бизнес-классе, параллельно соображая, в какой очередности их вытаскивать, если билетов не хватит. Первый билет берем на Андрея Звонкова, потому что у него в Москве семья. Второй – на Макса Андрющенко, потому что он "белоленточник". Третий – на Глеба Колядина. А больше билетов нет. Эли говорит: "Делайте что угодно, хоть мир переверните, но достаньте еще три билета". Мне помогли связаться с Диной Бен Таль, гендиректором "Эль-Аля", и она каким-то образом освободила три места в "экономе". Последний билет брали Шуре, потому что на тот момент у него уже был билет на самолет в Мельбурн".

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"Молитвы множества хороших людей"

У Игоря Рубинштейна и у Левы Би-2 разные версии того, как получилось вытащить в Израиль не только четверых израильтян, но и троих россиян. Лева говорит, что Эли Снэ просто по-человечески понял, чем грозит музыкантам возвращение в Россию, и сделал все возможное, чтобы им помочь. И что множество дипломатов других стран подключились, потому что поняли, "что происходит несправедливость".

У Игоря немного иная версия: "Когда я спросил Эли, как ему удалось это провернуть, он сказал, что все это сделали "молитвы множества хороших людей". Но на самом деле я за эту неделю понял, какие высококлассные профессионалы работают в нашем МИДе и насколько они не только знают свою работу, но и понимают, как для Израиля, а особенно сейчас, важен имидж и пребывание на той самой "правильной стороне истории". Кроме того, нашему МИДу удалось реально подключить к делу Госдепартамент США и посольство Германии, что в данном случае, думаю, сыграло огромную роль".

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Вечером 31 января все шестеро остававшихся в Бангкоке музыкантов "Би-2" вылетели в Израиль. Посол Израиля в Таиланде Орна Сагив и консул Эли Снэ встретили их в тюрьме и сопровождали до самой посадки на самолет. Рейс задержали на 50 минут, и только после того, как самолет взлетел, пресс-секретарь израильского МИДа опубликовал официальное сообщение об освобождении группы с заявлением министра иностранных дел Исраэля Каца: "Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир".

"Чем меньше прогибаешься, тем легче жить"

Утром 1 февраля все семеро участников "Би-2" уже в Израиле. Мы общаемся в гостинице в Тель-Авиве. Леву Би-2 на самом деле зовут Егором Бортником, но он просит называть его Левой, потому что Егора по документам все равно не существует. Когда Лева репатриировался, его, как нередко бывало в девяностые, записали в паспорте "Игорем".

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"Поэтому мне всегда было дико писать на плашке иноагента "Егор Михайлович". Пусть лучше будет Лева. Я безумно признателен израильскому МИДу и вообще Израилю – за себя и за остальных. Что буду сейчас делать? Поеду домой, в Испанию, и буду дальше писать песни. Благодаря Израилю я стал человеком мира, поэтому могу себе это позволить. А главное – чем ты меньше прогибаешься, тем на самом деле легче жить. Потому что многим кажется, что можно закрыть на все глаза, иметь за это много денег, быть приспешником власти. Но ведь это невозможно. Война коснулась всех, в том числе всех тех, кто раньше этого не понимал. Мне очень повезло, что мы, вся группа, оказались единомышленниками. Не то чтобы я хотел кого-то судить, каждый верит в то, во что верит. Я вот атеист. И я знаю, что есть закон, который называется причинно-следственная связь. Или что посеешь – то и пожнешь. За любые действия приходит награда или расплата, так что я за себя не боюсь. Я только хочу, чтобы из Украины ушли русские войска и там наступил бы мир. И чтобы мир наступил в моей стране, в Израиле, где к войне Россия тоже приложила руку. И чтобы освободили всех заложников", – говорит Лева.