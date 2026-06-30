Кара Делевинь подтвердила, что у нее был роман с Эмбер Херд

Манекенщица и киноактриса Кара Делевинь впервые подтвердила слухи о романе с актрисой Эмбер Херд. "Это произошло во время ее развода с Джонни Деппом", – цитирует ее People.

Делевинь стала гостьей The Louis Theroux podcast. Под конец интервью Теру задал ей вопрос "об истории с Джонни Деппом". Она рассказала, что еще до развода, когда они втроем снимались в фильме "Лондонские поля", он уже сходил с ума от ревности, хотя "на том этапе ничего не происходило".

"Мы с Эмбер были хорошими подругами. А во время развода, да, спутались. Но у нее это было не только со мной", – сказала Кара. Луи спросил, говорит ли она об Илоне Маске. На это манекенщица ответила: "Вот вам и пожалуйста".

Депп и Херд официально объявили о том, что встречаются, в 2011 году. В 2015 году они поженились, однако уже через год развелись. В 2018 году Эмбер объявила Джона в домашнем насилии. Депп подал на нее в суд за клевету и выиграл процесс, вызвавший огромный общественный интерес.