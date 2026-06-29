Картине Рембрандта вернули утраченный смысл, она будет выставлена на Sotheby's

Четыреста лет зрители смотрели не на ту картину. Большая реставрация ранней работы Рембрандта показала, что неизвестный мастер не завершил композицию, а изменил. 1 июля полотно будет выставлено на аукционе Sotheby's.

В 2014 году на аукционе в немецком Кёльне была обнаружена работа неизвестного художника XVII века. После торгов покупатели стали проводить обширное исследование, с применением разных видов съёмки. Оно показало, что картина изначально была незакончена, а гораздо позже значительно переписана.

Рентгенография, инфракрасная съёмка, анализ красочного слоя, исследование мазка показали, что Рембрандт оставил значительную часть произведения незавершенной: многие фигуры существовали лишь в виде подготовительного рисунка.

"Пустите детей приходить ко Мне" (Let the Little Children Come Unto Me, 1627-1628) – ранняя работа художника, что сделало атрибуцию произведения Рембрандту более сложной. Возможно, неизвестный художник не понял замысла автора, а возможно решил, что его не поймут зрители и стоит сделать картину более доступной для понимания современников.

Изменены ключевые детали:

- мужчина в восточном тюрбане записан, вместо него на картинке мы видим пожилого голландца в привычном головном уборе,

- стоявший рядом со Христом обнаженный ребенок стал одетым, его взгляд поменял направление, он смотрит не на Иисуса, а в другую сторону,

- рядом с ребёнком появились дети его возраста,

- младенец на коленях Христа стал сильно старше,

- коленопреклоненная женщина вовсе исчезла из композиции (она тоже заменена на ребёнка); таким образом идея разновозрастных детей, некоторые из которых взрослые, оставшиеся детьми в душе – исчезла.

В картине произошло ещё несколько изменений, нарушивших композицию.

- проход, полный света, изменён на стену,

- фигуры спорящих за спиной Христа, заменены на благочестиво стоящего мужчину.

Всё это сделало сцену менее динамичной.

Во время современной реставрации эти поздние записи были удалены.

Искусствовед Грэм-Диксон связывает картину с влиянием ремонстрантов – протестантского движения, выступавшего за религиозную терпимость в Нидерландах XVII века. По его мнению, молодой Рембрандт сознательно создал сцену, где рядом со Христом находятся представители разных культур. Однако, с этим сложно согласиться, на картинах современников Рембрандта ван Рейна мы часто замечаем именно такое видение одежд "библейских времён". Например, картины Яна Викторса, одна из которых находится в "Музее Израиля в Иерусалиме".

Некоторые исследователи распознали среди персонажей самого молодого художника (справа сверху), его родителей, а также других членов семьи. Поэтому картина считается также редким семейным портретом.

Дополнительные исследования укрепили атрибуцию полотна как подлинной работы молодого Рембрандта. Картина впервые представлена публике в лондонском Sotheby's. 1 июля станет одним из главных лотов торгов старых мастеров с предположительной оценкой в 8-12 миллионов фунтов стерлингов.