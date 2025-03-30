Израильский сериал "Немец" получил приз фестиваля Series Mania

Израильско-американский шпионский триллер "Немец" от создателей "Фауды" и "Тегеран" получил приз за лучший сценарий на фестивале Series Mania во Франции. Пропалестинские активисты пытались сорвать премьеру шоу, несколько раз прерывая показ. Протестующие выкрикивали "Израиль – убийца" и размахивали палестинскими флагами. Аудитория реагировала на действия активистов неодобрительными возгласами. В итоге премьера все-таки состоялась, а сериал получил одну из самых престижных наград фестиваля.

"Немец" – совместный проект израильской телекомпании Yes TV и американского гиганта индустрии развлечений Lionsgate. Главные роли сыграли Оливер Мазуччи ("Тьма") и Аня Букштейн ("Игра престолов"). В центре сюжета Ури и Анна, потерявшие все в Холокосте. Им удастся найти в себе силы начать жизнь заново, перебраться в Израиль, поселиться в кибуце в Галилее, построить семью. Они стараются не вспоминать прошлое. Однако прошлое напомнит о себе спустя 25 лет, когда Моссад завербует Ури, чтобы выследить военного преступника доктора Йозефа Менгеле. Воспоминания начинают возвращаться, в их идеальных отношениях появляются трещины, и в Анне растет ужасное подозрение. Каждый из них втайне друг от друга будет искать ответы на вопросы, которые они старались не задавать 25 лет счастливой совместной жизни.

Сценарий "Немца" написали Моше Зондер ("Фауда", "Тегеран"), Ронит Вайс-Беркович ("Девушка из Осло") и продюсер Асаф Гиль. Режиссер Габриэль Библиович.

Гран-при фестиваля получила испанская психологическая драма Querer.