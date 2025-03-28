Неделя в кино: "Белоснежка" – кассовый провал и зрительский восторг

Большая часть новостей этой недели была посвящена грандиозному провалу фильма "Белоснежка", над которым студия Disney работала много лет и съемки которого сопровождались бесконечными скандалами.

Теперь выясняется, что к исполнительнице роли Злой ведьмы, израильской актрисе Галь Гадот пришлось приставить охрану из-за угроз пропалестинских активистов. А к исполнительнице роли Белоснежки Рэйчел Зеглер – специалиста по ведению соцсетей из-за ее несдержанности в публичном пространстве: она то выступала с пропалестинскими лозунгами, то оскорбительно высказывалась о проголосовавших за Дональда Трампа на президентских выборах.

В итоге весь промоушн фильма свелся к раздельным интервью актрис, на официальную премьеру не позвали журналистов, чтоб вопросов не задавали, а кассовые сборы оказались ниже самых заниженных ожиданий. На сайте Rotten Tomatoes фильм получил всего 42% положительных отзывов, на агрегаторе материалов критиков Metacritic положительных отзывов всего 50%. В первые выходные, несмотря на слабую конкуренцию, "Белоснежка" заработала всего 16 млн долларов, а общие сборы с момента премьеры лишь 92.6 млн долларов.

Причин такого кассового провала сразу несколько. Во-первых, кастинг, который изначально вызвал у фанатов оригинальной ленты студии Disney "Белоснежка и семь гномов" ярость, – они не приняли желание студии идти в ногу со временем и выбрать на роль "девушки с кожей цвета снега" актрису колумбийского происхождения. Потом Зеглер подлила масла в огонь, заявив, что классическая сказка показывает Белоснежку слишком зависимой от мужчин, а прекрасного принца – сталкером. После чего еще и звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж заявил, что выбор карликов на роль гномов стигматизирует людей, страдающих этим физическим недугом. Испугавшись еще и скандала с карликами, студия Disney отказалась от участия актеров в фильме и в итоге персонажей нарисовали с помощью ИИ. И все-таки, несмотря на весь шлейф скандалов, который оттолкнул зрителей и привел к кассовому провалу "Белоснежки", фильм получился.

В новой картине Disney действительно полностью изменены акценты. Если в классической экранизации 1937 года упор сделан на отношениях Белоснежки и гномов, то в современной версии это лишь эпизод. Более того – в классической версии большая часть экраннного времени посвящена именно гномам, Белоснежка менее детально, очень схематично прорисована, а ее функция скорее триггерная – ее присутствие стимулирует гномов действовать и чувствовать непривычным образом, ломая давно заведенный и выстроенный образ жизни. О предыстории неприязни между Злой ведьмой и Белоснежкой зритель узнает и вовсе впроброс – читая это на анимированных страницах книги. Самой ведьме посвящено лишь несколько эпизодов. Мотивация у нее очень прямолинейная – она просто хочет быть "на свете всех милее, всех румяней и белее" (Пушкин написал свою сказку в 1833 году, то есть спустя 20 лет после выхода сказки братьев Гримм, и вопрос заимствования при очевидной схожести сюжетов до сих пор интригует литературоведов). То, что волшебное зеркало, назначило самой красивой в королевстве Белоснежку, выводит ее из себя. У Белоснежки с жизненными целям все совсем прямолинейно – она мечтает о прекрасном принце, который увезет ее в свой замок. И если в 1937 году такая мотивация выглядела правдоподобно, то предложить современным детям барышню, которая, будучи принцессой, с восторгом берется за уборку и готовку для гномов и распевает о мифическом принце с его мифическим замком, было бы, наверное, опрометчиво.

И тут Зеглер действительно права – для современного зрителя сказку неизбежно нужно было адаптировать. Культ принцев на белых конях давно развенчан, женский функционал немецкой сказки конца XIX века (Kinder, Küche, Kirche) тоже устарел. Белоснежка братьев Гримм рядом с семью гномами исполняет именно эти три функции: гномов она воспитывает, как неразумных мальчишек, себя в их доме она видит кухаркой и уборщицей, ее классический наряд традиционно женственный и консервативный, перед сном она аккуратно молится. Для сегодняшних девочек все это далеко не предел мечтаний. Так что адаптация была предрешена.

История, рассказанная режиссером Марком Уэббом ("Новый человек-паук") по сценарию Эрин Крессиды Уилсон ("Винил", "Девушка в поезде"), совсем другая. "Белоснежка" 2025 года рассказывает историю собственно Белоснежки (в обаятельном, динамичном, характерном исполнении Рэйчел Зеглер) – принцессы, которой по наследству принадлежит власть в королевстве и в которую родители заложили принципы справедливости, доброты и честности. Злая мачеха (Галь Гадот) появляется в ее жизни после трагической смерти матери, которая разрушает идиллическую семью, правящего в идеальном королевстве. Здесь все могли быть очень счастливы, но чужая завистливая женщина захватывает власть в королевстве, очаровав короля, а потом и убив его. И быстро наводит свои диктаторские порядки – подбирает себе верных стражников, готовых на все ради своей королевы, Белоснежку держит взаперти и использует в качестве прислуги, понимая, что самим своим существованием принцесса может стать поводом для бунта. Для Злой королевы утверждаемое волшебным зеркалом превосходство Белоснежки не о внешней привлекательности, а о соперничестве за сердца, скажем так, избирателей. В этом противостоянии можно победить силой и подавлением, к которым Злая королева и прибегает в знакомых традициях политической диктатуры, но, как и любой диктатор, она ощущает ненадежность своей власти. Ведь власть ей принадлежит не по праву и не по выбору подданных, а, значит, она хрупка и ненадежна. Да и Белоснежке ее придется заслужить. Одурманенная годами подчинения и запертая в замке, принцесса должна будет заслужить доверие, доказать, что не только унаследовала право на трон, но и действительно достойна его. И для Злой ведьмы, и для Белоснежки в новом фильме это противостояние не природного, данного по дефолту качества (красоты), которое ведет к воплощению мечты про Kinder, Küche, Kirche (прекрасный принц с замком как предел надежд тоже про это). Им обеим предстоит доказать свою состоятельность в гораздо более сложном противостоянии. И Белоснежка выиграет его честно, развеяв главные чары Злой королевы – те, которые ожесточили сердца людей.

Конечно, новый фильм Disney вряд ли войдет в историю кинематографа, как прочно закрепилась в ней анимационная версия 1937 года, полная новаторских кинематографических находок. Пожалуй, главным ее недостатком стали утраченные образы гномов (за них Уолт Дисней получил семь маленьких статуэток "Оскар"). Современная 3D анимация, сгенерированная ИИ, выглядит как плоский слепок ярких диснеевских образов старого мультфильма. Не хватает фильму, если уж сравнивать, и музыкального богатства классической ленты. Восхитительный саундтрэк Фрэнка Черчилля и Ларри Мори не просто становится главным рассказчиком "Белоснежки и семи гномов", он наследует традиции немого кино, в котором персонажи оставались безмолвны, а происходящее на экране во всей эмоциональной и сюжетной тонкости объясняла музыка. "Белоснежка" 2025 года – стандартный мюзикл. Герои объясняют себя вполне прямолинейными диалогами, иногда переходя на пение. Задача музыки здесь декоративная, а не конструирующая. А новые музыкальные номера, написанные дуэтом Бенджа Пасека и Джастина Пола ("Ла-ла-ленд") блекнут на фоне любимых старых хитов. Пожалуй, главной удачей стал музыкальный номер Злой королевы в стиле кабаре, с иронией и задором исполненный Галь Гадот.

И, наконец, главный аргумент в защиту огорчительно провалившегося в прокате из-за предубеждений взрослых фильма – его целевая аудитория (детвора от пяти до пятнадцати) в зале рыдала, хохотала, замирала от страха и аплодировала в финале. Такого живого отклика зала (не на кинофестивале, а в обычном городском кинотеатре на обычном показе) я, пожалуй, и не припомню. И это, пожалуй, главный результат. Ведь "Белоснежка", если очистить ее от дискуссий об арабо-израильском конфликте, оскорблении чувств карликов и претензий фанатов классической версии, просто отличное зрительское кино для детей младшего и среднего школьного возраста.

Обзор подготовила Алина Ребель