Посмертно вышел дебютный альбом Анера Шапиры, спасавшего людей 7 октября

Лейбл Pele Records выпустил альбом "מחפש אהבה" ("В поисках любви") – полноформатный дебют рэп-исполнителя и продюсера Анера Шапиры, погибшего в "чёрную субботу" 7 октября 2023 года.

22-летний Шапира вместе с другими посетителями фестиваля Nova оказался в "мигуните" – общественном защищённом пространстве, куда террористы начали швырять гранаты. Он смог выбросить семь гранат наружу, но восьмая взорвалась у него в руках. Действия Анера Шапиры спасли жизни многих израильтян, прятавшихся вместе с ним в убежище.

Шапира был музыкантом, сочинял песни в стиле хип-хоп и мечтал сделать карьеру на этом поприще. После смерти в его архивах нашлось множество композиций, причём не только начальные наброски, но и практически законченные, полноценно записанные и аранжированные треки. При жизни он не успел выпустить ни одного из них. Первым релизом Анера Шапиры стал прошлогодний мини-альбом (EP) "מבוא לאנרכיזם" ("Введение в анархизм"), в производстве которого принял участие Шеанан Стрит, лидер иерусалимской хип-хоп-группы Ha-Dag Nahash. Теперь вышла и полноформатная пластинка, состоящая из десяти авторских композиций общей продолжительностью около 40 минут.

Стиль "מחפש אהבה" можно определить как "осознанный хип-хоп" (в устоявшейся англоязычной терминологии – conscious hip-hop). Все песни исполнены на иврите. В текстах автор делится мыслями не только о себе, но и о своём поколении, а также об израильском обществе в целом, рассуждая в том числе на социально-политические темы. Музыкальное сопровождение выдаёт широкий кругозор Шапиры: в альбоме использованы семплы и отсылки к композициям в исполнении Йоси и Меира Банаев, Боаза Шараби, Жака Бреля, Фрэнка Синатры и не только.

В презентации альбома, состоявшейся в Иерусалиме, приняли участие Шеанан Стрит и Берри Сахаров, а также друзья и родные Анера Шапиры, люди, которых он спас 7 октября, и освобождённые из хамасовского плена заложники Эли Коэн и Ор Леви. Песни с альбома прозвучали в записи – на сцене стоял лишь пустой стул. На одну из них ("הדסטארט") был смонтирован видеоклип, в который вошли в числе прочего архивные видеозаписи Шапиры и его друга, Гирша Гольдберга-Полина, попавшего в плен к террористам и позже убитого ими в секторе Газы.