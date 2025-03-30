Киноакадемия "Оскар" извинилась перед соавтором фильма "Нет другой земли" Хамданом Баллалем

Американская академия кино и телевидения извинилась перед соавтором фильма "Нет другой земли" Хамданом Баллалем. Извинения принесли лично генеральный директор Академии Билл Крамер и президент Джанет Янг в совместном заявлении. Дело в том, что после ареста Хамдана Баллаля Академия сначала вообще промолчала, а потом выпустила заявление, в котором осудила "давление на художников за их позицию", но не назвала имя Баллаля. Это вызвало ярость у другого автора фильма "Нет другой земли", израильского активиста Юваля Абраама и некоторых членов Академии. Около шестисот академиков, среди которых актеры Оливия Колман, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Марк Руффало, режиссер Джонатан Глейзер и другие, обратились к дирекции Академии с открытым письмом с требованием публично осудить арест Баллаля, который к тому времени был уже на свободе.

"Нападение на Баллала – не просто нападение на одного режиссера, это нападение на всех тех, кто осмеливается свидетельствовать и говорить неудобную правду, – говорилось в обращении академиков. – Мы продолжим следить за этой съемочной группой. Получение "Оскара" поставило их жизни под большую опасность, и мы не будем стесняться в выражениях, когда на карту поставлена ​​безопасность коллег-художников".

В пятницу правление Академии было вынуждено собраться на экстренное совещание, после которого Крамер и Янг выступили со своим заявлением.

"В среду в ответ на сообщения о насилии в отношении лауреата премии "Оскар" Хамдана Баллала, сорежиссера фильма "Нет другой земли", мы выступили с заявлением, осуждая притеснение художников и подчеркивая их право на самовыражение. Мы сожалеем, что не упомянули напрямую г-на Баллала и фильм, – говорится в новом обращении Академии. – Мы искренне извиняемся перед г-ном Баллалом и всеми деятелями искусства, которые не нашли поддержки в нашем предыдущем заявлении, и хотим ясно дать понять, что Академия осуждает насилие такого рода в любой точке мира. Мы ненавидим подавление свободы слова при любых обстоятельствах".

Хамдан Баллаль был задержан 24 марта во время столкновений между палестинцами и израильскими поселенцами в деревне Сусия в районе Масафер Ятта. Об этом сообщил Юваль Абраам, который утверждал, что Баллаля "линчевали" в собственном доме, а потом похитили солдаты израильской армии прямо из машины "Скорой помощи". Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа Баллаль был одним из палестинцев, которые бросали камни в израильские машины, в результате чего три человека были задержаны. После допроса в полицейском участке в Кирьят-Арба Баллаля отпустили. В интервью после ареста Баллаль заявлял, что уверен, что причиной нападения стала полученная им премия "Оскар" за фильм "Нет другой земли", и заявил, что "поселенцы хотели его убить".

После ареста в защиту Баллаля выступил целый ряд киноогранизаций, включая кинофестиваль Berlinale, на котором в феврале 2024 года состоялась премьера фильма "Нет другой земли".